Omar Plaini habló sobre su continuidad en Los Andes de cara a las próximas elecciones

Los Andes se encuentra en el proceso de cara a las elecciones presidenciales a celebrarse en diciembre. De cara a los comiciones, el presidentre actual Omar Plaini expresó sus sensaciones sobre la proximidad de una fecha tan importante para la institución de Lomas de Zamora.

Al cumplirse el cierre de su período institucional, el dirigente sindical y secretario general de los Canillitas sembró incertidumbre sobre si buscará o no la reelección, aunque aclaró que la definición es inminente.

"Este mes tengo que tomar una decisión de mi continuidad o no", afirmó con contundencia Omar Plaini , marcando los plazos de una definición que mantiene en vilo al mundo Milrayitas. Cabe recordar que el actual mandatario asumió la conducción técnica-administrativa del club en febrero de 2023 tras un categórico triunfo electoral.

Respecto al escenario de la agrupación oficialista, el dirigente destacó la solidez de su comisión directiva y la capacidad de relevo de sus pares. "Las elecciones van a ser en diciembre que termina nuestro mandato, varios de los muchachos que me acompañan están en condiciones de seguir, falta mi decisión que en breve la voy a tomar", explicó, dejando en claro que el proyecto institucional del Frente de Unidad CALA trascenderá su nombre si opta por dar un paso al costado.

Al profundizar en los motivos que retrasan su postulación, Omar Plaini descartó cualquier tipo de especulación política y atribuyó la demora a cuestiones estrictamente personales, logísticas y de arraigo familiar. "No quiero jugar al misterioso, el tema que uno tiene una familia, por razones de la vida me fui a vivir un poco lejos de Lomas de Zamora", confesó de forma abierta en diálogo con Fútbol en Milrayitas.

El peso del arraigo en Los Andes y Lomas de Zamora

A sus responsabilidades al frente del club se le suma la gestión de sus actividades comerciales históricas. "Tengo mi puesto de diarios todavía ahí, que están mi hermano y mi sobrino, ya uno pegó la vuelta", detalló sobre su rutina diaria y laboral.

A pesar de las distancias geográficas y el desgaste propio de la gestión deportiva en el ascenso argentino, el mandatario concluyó con una frase que deja abierta la puerta a un segundo mandato: "Cuesta a veces un poco, pero el amor por el club yo creo que siempre termina definiendo la situación". Las próximas semanas serán claves para conocer si Los Andes irá a las urnas con Omar Plaini a la cabeza o con una renovación en la lista del oficialismo.