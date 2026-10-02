Peter Grance palpitó lo que se viene para Los Andes: "Nos conviene que nos jueguen de igual a igual"

Luego del esperado triunfo ante Deportivo Morón, la calma y el optimismo vuelven a asomar en Lomas de Zamora. Uno de los puntos altos en la estructura defensiva de Los Andes es el lateral izquierdo Peter Iván Grance , quien dejó sus sensaciones sobre un partido que significó un enorme desahogo grupal.

El defensor destacó la propuesta futbolística de Los Andes , el peso que significaron las bajas recientes y la necesidad imperiosa de mirar hacia el frente en el tramo decisivo de la Primera Nacional.

Para el conjunto dirigido por César Monasterio se vienen choques importantes ante Godoy Cruz en Mendoza y Racing en Córdoba. Serán duelos que empiezan a ser determinates para las aspiraciones del equipo en su lucha por ingresar al Reducido.

Al evaluar el desarrollo del juego ante Morón, Peter Grance fue contundente sobre los escenarios que más le favorecen al equipo: "Nos conviene que nos jueguen de igual a igual porque nosotros proponemos", explicó. Y profundizó sobre las dificultades que encuentran cuando los rivales se repliegan: "Por ahí al rival que no nos propone nos cuesta entrarle y demás, así que nos conviene que nos jueguen de igual a igual. Pero bueno, lo importante es que sumamos de a tres".

El defensor no ocultó la alegría colectiva por la victoria y dedicó un párrafo especial al público Milrayitas: "Lo merecíamos como grupo. A la gente que vino a apoyarnos decirle gracias; ellos se lo merecían más que nadie porque son siempre los que están y los que nos apoyan a nosotros".

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Un plantel corto y el peso de las bajas

Los Andes atravesó semanas complejas debido a las suspensiones y la enfermería llena, una situación que Peter Grance reconoció como un factor determinante en el bajón futbolístico previo: "Sufrimos muchísimas bajas que la verdad nos costó. También amarillas de por medio, expulsiones y demás, y nos costó muchísimo porque al ser un equipo corto por ahí eso te cuesta y lo pagamos caro".

Sin embargo, el ex-Boca y San Miguel dejó en claro que el grupo está listo para dar vuelta la página: "Creo que estamos a punto de reivindicarlo y hay que enfocarse en eso, dejar lo malo atrás. Si vivimos del pasado no podemos enfocarnos en lo que viene, así que creo que hay que olvidar eso y tirar para adelante".

Autocrítica para cortar la racha negativa

A pesar de la satisfacción por los tres puntos, el lateral izquierdo no esquivó la autocrítica de cara a lo que resta del torneo: "Siempre hay cosas para corregir. De este partido seguramente el gol vino por un error y nos han llegado por errores. Siempre hay cosas que corregir, pero a lo que iba es que por ahí esa racha negativa hay que olvidarla y tratar de enfocarse en lo que viene porque lo que pasó ya no vuelve", reflexionó, enfatizando que "lo que viene es muy importante para nosotros".

De cara a la recta final del campeonato, Peter Grance sabe que no habrá margen de error ni partidos accesibles: "Todos los partidos son complicados, creo que todos van a ser duros. Habrá que prepararnos de la mejor manera, tratar de minimizar errores y sacarlo adelante".

Los Andes se ubica noveno en la Zona A de la Primera Nacional, a dos puntos de Ciudad Bolívar en la clasificación al Reducido. En el horizonte aparecen Godoy Cruz, Racing de Córdoba y Estudiantes de Caseros como visitante, mientras que recibirá a All Boys y Mitre de Santiago del Estero.