Banfield: vecinos denuncian ruidos molestos y olores en un taller de heladeras

Vecinos de Banfield llevan más de seis meses de reclamos por las molestias que, según aseguran, genera el funcionamiento de un taller dedicado a la reparación, restauración y comercialización de heladeras y exhibidoras comerciales ubicado sobre Coronel Díaz al 43, entre Lynch y Onofre.

Según manifestaron a La Unión , el establecimiento concentra los reclamos de los habitantes de las viviendas linderas por los ruidos, los olores y las tareas de pintura con soplete que se realizarían en un patio trasero completamente descubierto.

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Aseguran que las tareas provocan que la pintura pulverizada y los olores de los solventes se dispersen hacia las propiedades cercanas. A eso se suma el funcionamiento de compresores y otros equipos que, de acuerdo con los testimonios, permanecen encendidos incluso cuando ya no hay trabajadores en el establecimiento.

Uno de los principales problemas denunciados es el ruido durante la noche. Los damnificados sostienen que los equipos pueden volver a encenderse aproximadamente cada hora, interrumpiendo el descanso de quienes viven en las inmediaciones.

La actividad tampoco tendría un horario fijo y, según los residentes, puede extenderse durante buena parte del día e incluso los sábados y domingos.

Reclamos que ya llegaron al Municipio

Una de las vecinas que impulsa el reclamo es Ángela Baraona, quien asegura que la situación afecta la vida cotidiana de su familia: su hijo tiene autismo y los ruidos nocturnos llevaron a realizar modificaciones dentro de la vivienda para intentar disminuir el impacto.

Además, contó que recientemente el niño tuvo un cuadro alérgico, aunque hasta el momento no existe una confirmación médica que permita establecer una relación entre ese cuadro y la actividad del taller.

El conflicto ya generó una junta de firmas entre vecinos y distintas presentaciones ante dependencias municipales y la Defensoría del Pueblo.

Además, el 29 de septiembre personal del Municipio se presentó en el establecimiento y labró un acta, según informó Baraona. Sin embargo, los vecinos sostienen que las molestias continuaron después de esa intervención.

El pedido de los vecinos de Banfield

Los residentes aseguran que no buscan impedir que el emprendimiento continúe funcionando, sino que pretenden que la actividad pueda desarrollarse sin afectar a quienes viven alrededor.

Entre sus pedidos se encuentran que los trabajos de pintura se realicen en un espacio cerrado y acondicionado, que los sectores donde funcionan los compresores sean adecuadamente insonorizados y que se verifiquen las condiciones de habilitación y seguridad del establecimiento.

También cuentan con fotografías y videos que muestran la presencia de numerosas heladeras y exhibidoras, movimientos de carga y descarga y distintos equipos almacenados dentro del predio.