La prima de Thiago Medina ratificó la denuncia por abuso en su contra

Thiago Medina fue denunciado por presunto abuso sexual de parte de su prima y la noticia salió a la luz y pasado 30 de julio. El ex Gran Hermano fue imputado formalmente y se ausentó en la primera citación en la Justicia.

La causa continuó su curso en la Justicia y Lara Agustina Ledesma, la prima de Thiago Medina, ratificó la denuncia por abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad.

Su versión. Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de abuso sexual de su prima

En LAM, en América TV, Pilar Smith habló con el abogado que representa a la denunciante, quien le explicó que la causa judicial estará detenida por un largo tiempo.

"El próximo paso sería llamarlo a Thiago a indagatoria para que se defienda, excepto que el juzgado antes disponga un medio probatorio. Para el proceso judicial es necesario que se hagan las pericias psicológicas y recién hay fecha para abril de 2027", explicó la periodista.

El testimonio de la prima de Thiago Medina

En este contexto, Lara Agustina Ledesma habló en vivo con LAM después de ratificar en la Justicia la denuncia de abuso sexual contra Thiago Medina.

"Ahora me encuentro un poco mejor, pude declarar tranquila. Tengo el apoyo de mi pareja, mi hija y de mi mamá. Quiero que siga todo esto hasta lo último", aseguró la joven en el ciclo de América TV.

Además, la joven contó que agregó más información, que antes no había podido contar por los nervios propios de la traumática situación que le tocó atravesar.

El entorno de Thiago Medina quiso desmentir que ellos fueran familia de sangre. Por lo tanto, Lara lo explicó: "El papá es el primo del mío, por eso somos parientes. Ya quedó aclarado en la declaración". Además, la joven señaló en LAM que en este tiempo no hubo contacto con nadie de la familia del ex Gran Hermano.