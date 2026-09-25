Convocan en Lomas a participar de una feria garage para hacer circular lo que ya no se usa

La iniciativa apunta a que se sumen más puestos a la próxima feria garage en Lomas.

Una de las ferias más concurridas de Lomas lanzó una convocatoria para que más personas puedan participar de la próxima edición de la venta garage que impulsa por tercera vez en este año el Centro Cultural Dorado Arte ubicado en Díaz Vélez 76.

La propuesta incentiva a los vecinos a que puedan poner en circulación aquellos objetos o artículos que ya no usan y que le puede servir a otra persona. "Por el momento tenemos 10 puestos confirmados para la feria que se desarrollará el 11 de octubre de 12 a 19", detalló la responsable del espacio, Iris Samaan .

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Para poder participar no es necesario cumplir con ningún requisito más que llevar los artículos para vender en buenas condiciones, limpios y listos para vender.

La feria garage nació hace unos años atrás ante la necesidad de algunos vecinos del barrio de tener espacio para descartar esos objetos que no utilizan cotidianamente. "No hace falta ser emprendedor para participar porque esto arranca desde la posibilidad de brindar nuestro salón a una feria que siempre funcionó muy bien porque al ser productos usados, pero en buen estado hay precios muy accesibles", detalló la responsable del centro cultural donde anteriormente funcionaba el Club Pescadores de Lomas .

Además de ropa, vajilla, utensilios, muebles pequeños, libros se puede vender en la feria garage que cada vez cuenta con más adeptos. "Lo que estamos haciendo ahora es lanzar una nueva convocatoria para esas personas que no conocen esta alternativa y de esta manera sumar nuevos artículos a la venta. Nosotros publicamos en todas las redes sociales de Dorado Arte para que se acerquen no sólo los vecinos de Lomas, apuntamos a que lleguen desde otros barrios", comentó Samaan.

Bajo el concepto de comprá, vendé y dale una nueva vida es que lanzaron esta convocatoria que llega justo una semana antes del Día de la Madre. "Vale destacar que en esta feria hay una gran variedad de artículos y muchos de ellos totalmente nuevos porque nuca se usaron", aseguraron desde el espacio.

El lugar cuenta con un amplio salón en el que se pueden instalar entre 25 a 30 puestos con la premisa que los stand sean todos de venta de garage, es decir, todo usado desde ropa, calzado, carteras, libros, vajilla, adornos y mucho más.

Cada entrega de estas ferias apunta a acercar a los vecinos esta posibilidad y "ayudarnos entre todos en el marco de un ambiente totalmente familiar donde además se la pasa muy bien en cada una de las ediciones", resaltaron desde el centro cultural.

Un paseo de compras imperdible

Los que vayan a conocer la feria, también se van a encontrar con muchas sorpresas porque lo distintivo de este tipo de feria es que los puestos son muy variados y el público se encuentra con artículos que no buscaba, pero se da cuenta que les puede servir.

Además de pasar una tarde distintas, los vecinos podrán visitar el buffet La fonda de Tito con comidas caseras que funciona dentro del Centro Cultural y que cuenta con precios súper accesibles.

"Con este tipo de eventos queremos fomentar el consumo consciente, que no hace falta buscar siempre lo nuevo o lo último de la moda", dijo Samaan sobre la propuesta que además se trata de encontrar en un pequeño objeto, una gran historia guardada.

Para informes e inscripciones hay que comunicarse a través de un mensaje de WhatsApp al 1165770333