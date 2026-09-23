Capacitan a los vecinos de Lomas en Tecnología e Inteligencia Artificial

En el nuevo Centro de Formación Tecnológica del Municipio , los vecinos de Lomas de Zamora tienen cursos gratuitos para incorporar conocimientos vinculados al mundo digital y descubrir las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial , una herramienta que gana cada vez más lugar en la vida cotidiana.

Ubicado sobre la calle Barceló 470 , en Banfield , el Centro de Formación Tecnológica (CFT) fue inaugurado en julio y cuenta con un aula tecnológica y un aula maker totalmente equipadas para que personas de todas las edades tengan propuestas de formación profesional.

Una de las opciones es el Curso de Introducción a la Tecnología que, a lo largo de 8 clases, abordará conceptos vinculados a la informática y la computación . El objetivo es que los participantes ganen autonomía y puedan desenvolverse con mayor seguridad en entornos digitales mediante la gestión de archivos, programas y el uso de buscadores. También sumarán conocimientos sobre Excel y una introducción a la IA con ChatGPT para aprovechar la tecnología sin complicaciones.

También darán un Curso Intensivo de IA Aplicada al Trabajo con 4 clases sobre el uso de herramientas de Inteligencia Artificial como motor central en la planificación y automatización de proyectos. Los alumnos también van a aprender a orquestar asistentes virtuales, optimizar flujos operativos y conectar herramientas avanzadas para liberar tiempo estratégico y multiplicar la productividad. Para anotarse en las capacitaciones, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio y llenar un formulario con sus datos.

El mes pasado dieron el Curso "Marca Propia" para que mujeres emprendedoras puedan sumar herramientas concretas para comunicar, posicionar y hacer crecer sus proyectos. Las vecinas aprendieron sobre creación de contenido, marketing digital, publicidad en redes sociales, comercio electrónico y distintas estrategias para transformar las plataformas en una herramienta de venta.

Otro espacio de formación tecnológica en Lomas de Zamora

Lomas de Zamora tiene un Punto Digital en Fiorito, donde el Municipio brinda cursos gratuitos de herramientas digitales para fortalecer el estudio, el trabajo y los proyectos personales de los vecinos.

Más de 400 personas ya se sumaron a las capacitaciones sobre Producción creativa y laboral para redes sociales, Primeros pasos con la IA, Radio y podcast, Edición de Video, Cine, Canva y Diseño gráfico, entre otras. La próxima semana, en las redes del Punto Digital anunciarán las capacitaciones que se desarrollarán durante octubre en el espacio ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Recondo.