En Avellaneda, la Parroquia Santa Teresita celebró 80 años con una misa y un homenaje

La Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Avellaneda celebró sus 80 años.

La Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Avellaneda celebró sus 80 años con una misa de acción de gracias en el templo de Ricardo Gutiérrez 1170. La ceremonia fue presidida por el obispo Maxi Margni y reunió a sacerdotes, vecinos y miembros de la comunidad educativa.

La comunidad religiosa de Avellaneda conmemoró el aniversario de la parroquia con una celebración que reunió a distintas generaciones vinculadas con la institución. También participaron servidores, catequistas, agentes de pastoral y representantes de la comunidad educativa.

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La misa tuvo lugar en el templo ubicado en Ricardo Gutiérrez 1170 y contó con la presencia del actual párroco, Marcelo Achával; Gabriel Favero, decano del Decanato de Avellaneda Norte y ex párroco de la comunidad; Daniel Espinoza, representante legal de la Comunidad Educativa Santa Teresita; y los sacerdotes Maximiliano Bartel y Agustín Alonso, además del diácono Maximiliano Noonan.

Entre los asistentes también hubo algunos de los primeros egresados relacionados con la institución, en una jornada que permitió reunir a integrantes históricos y actuales de la comunidad.

Una placa para recordar a los párrocos

Después de la misa, el obispo Maxi Margni bendijo una placa de mármol colocada en el frente del templo.

El homenaje reúne los nombres de los cinco párrocos que estuvieron al frente de la Parroquia Santa Teresita durante sus ocho décadas de historia. La iniciativa busca reconocer el trabajo pastoral desarrollado en las distintas etapas de la institución.

Con 80 años de trayectoria, la Parroquia Santa Teresita continúa con sus actividades en Avellaneda y mantiene su vínculo con la comunidad religiosa, educativa y vecinal de la zona.