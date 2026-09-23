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23 de septiembre de 2026
Este viernes.

Por los 50 años de la Noche de los Lápices, escuelas secundarias se reunirán en la Plaza Colón

La jornada Escuelas por la Memoria comenzará a las 10 en Temperley para recordar el secuestro, tortura y desaparición de un grupo de estudiantes de La Plata.

La jornada Escuelas por la Memoria será en la Plaza Colón desde las 10.&nbsp;

La jornada Escuelas por la Memoria será en la Plaza Colón desde las 10. 

A 50 años de la Noche de los Lápices, distintas escuelas secundarias de la comunidad se reunirán este viernes a las 10 en la Plaza Colón, ubicada en Temperley, entre las calles Mitre, Álzaga y José Martí, para participar de una nueva jornada de Escuelas por la Memoria, una propuesta que busca recordar y reflexionar.

La iniciativa está organizada por el colectivo Temperley Tiene Memoria y está dirigida principalmente a estudiantes secundarios, aunque también participarán algunas escuelas primarias. Según explicaron desde la organización, la elección está vinculada con la edad de los jóvenes secuestrados, torturados y algunos desaparecidos durante la Noche de los Lápices.

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Ser&aacute; una nueva jornada de Escuelas por la Memoria.

Será una nueva jornada de Escuelas por la Memoria.

Radio abierta, canciones y producciones

Entre las instituciones que ya confirmaron su participación se encuentran el Instituto Lomas, el Comercial de Temperley, la Media Nº5, las escuelas Nº2, Nº32, Nº36, Nº44, Nº54, Nº57 y Nº77, entre otras.

Durante la jornada, los estudiantes serán protagonistas de distintas propuestas que fueron preparando junto a sus docentes durante los últimos días. Habrá radio abierta, canciones, intervenciones artísticas, dramatizaciones, documentos colectivos elaborados en los cursos, entre otras actividades.

Para la organización, esa participación tiene un objetivo central: transmitir la memoria a las nuevas generaciones y generar preguntas sobre el pasado y su relación con el presente. "La idea es que en principio sepan qué pasó, de qué se trató, por qué, quiénes, cuándo y, a partir de esas preguntas, puedan elaborar una opinión crítica. De eso se trata: de mostrar la historia para interrogar, abrir interrogantes", enfatizó Patricia Rodríguez, coordinadora del colectivo Temperley Tiene Memoria,

El objetivo es transmitir la memoria a las nuevas generaciones y generar preguntas.

El objetivo es transmitir la memoria a las nuevas generaciones y generar preguntas.

Sembrar memoria

En ese sentido, definió la jornada como una forma de "sembrar memoria": recuperar lo ocurrido hace cinco décadas, pero también generar una reflexión sobre el presente y sobre los valores que se buscan construir como sociedad.

"Se trata de sembrar memoria, sembrar memoria en interpelar a la gente, repreguntarnos qué pasó con nuestro pasado y cómo ese pasado reflota en este presente, de qué manera hay una continuidad y cómo se logra", señaló.

La actividad forma parte de una propuesta que la organización desarrolla desde 2018, con encuentros vinculados a dos fechas centrales del calendario de la memoria: el 24 de marzo y el 16 de septiembre. "Gracias por el compromiso, por participar, por ser parte y por la enorme esperanza y juventud para seguir transitando y creando un mundo mejor", cerró Patricia.

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