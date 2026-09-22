martes 22 de septiembre de 2026
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22 de septiembre de 2026
Violento ataque.

Temperley: un pitbull se metió a una casa, atacó a las mascotas y tuvo que intervenir la Policía

El perro entró a la vivienda y atacó a las mascotas de una vecina de Temperley Este. Tuvieron que pedir ayuda. El animal quedó a resguardo y buscan a su dueño.

El pitbull en el patrullero policial, para hacerle curaciones.

El pitbull en el patrullero policial, para hacerle curaciones.

Un perro se metió a una casa y atacó a las mascotas de una vecina en la localidad de Temperley. Tuvo que intervenir la Policía para trasladar al perro y ponerlo a resguardo.

Según pudo averiguar La Unión, el terrible episodio ocurrió el último fin de semana en una vivienda de Temperley Este. Un pitbull ingresó a la propiedad cuando la dueña no estaba y se trenzó en una pelea con los perros de la casa.

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El perro estaba ensangrentado tras la pelea con los animales de la casa.

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Cuando la mujer regresó, encontró al pitbull y a sus mascotas ensangrentadas. Rápidamente pidió ayuda para poder retirar al perro del lugar e intentar encontrar a su dueño, ya que el animal estaba bien cuidado y parecía no ser callejero.

En el lugar intervino personal del CGM de Temperley y la Policía de la jurisdicción, quienes gestionaron el traslado del pitbull al Hospital de Animales de Lomas de Zamora para brindarle la atención correspondiente..

¿Qué pasó con el perro?

El momento del traslado del pitbull.

El momento del traslado del pitbull.

En las fotos que circularon se observa que el perro estaba lleno de sangre, tanto propia como de los otros animales. Según comentó la dueña de la casa, el pitbull es cachorro y estaba recién castrado, ya que todavía se le veían los puntos.

Además, el perro parecía estar bien cuidado, lo que llevó a pensar que tiene dueño y que vive por el barrio. Por ese motivo, la mujer hizo lo posible para que asistan, lo curen y lo pongan a resguardo.

Por el momento, un oficial de la Policía de Lomas de Zamora tiene al pitbull en tránsito hasta que puedan encontrar a su verdadero dueño, según pudo averiguar La Unión. En redes sociales, los vecinos de Temperley compartieron la situación para intentar encontrarlo.

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