Crimen de Agustín Rivero en Temperley: así fue la insólita captura del último prófugo

Se conocieron detalles de la captura del cuarto prófugo por el crimen de Agustín Rivero , el estudiante que había sido asesinado durante un robo en la localidad de Temperley en el mes de abril. Cayó por un increíble descuido.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , el detenido fue identificado como Iván Rodrigo Maestrello, de 31 años, apodado “Todo Pago” . Los investigadores lo señalaban como parte de la banda que asaltó y mató a Agustín meses atrás.

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Detenido. Cayó otro sospechoso por el crimen de un estudiante en Temperley: hay cuatro detenidos

Efectivos de la División Homicidio de la Policía Bonaerense venían siguiendo el rastro del sospechoso y establecieron que había vuelto a la casa de sus padres en la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús , tras permanecer cinco meses prófugo.

Luego de varias semanas de vigilancia encubierta, los policías encontraron a Maestrello el sábado por la tarde por un insólito descuido: el acusado había salido de la casa para ir a comprar . De esa manera, lo interceptaron en la avenida Presidente Raúl Alfonsín al 4900. No se informó que se hubiera resistido.

El detenido por el crimen de Agustín Rivero en Temperley.

Los efectivos lo trasladaron esposado a una dependencia policial, informaron su captura y dejaron al detenido a disposición del fiscal Nicolás Espejo, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº7 de Lomas de Zamora.

La detención de Maestrello se suma a los arrestos de Matías Ezequiel Daller (supuesto autor del disparo mortal), Lautaro Ezequiel Silva y Miguel Ángel Silva. Con todos los involucrados presos, el siguiente paso será determinar la responsabilidad de cada uno en el crimen.

El caso sigue caratulado como “homicidio críminis causae y robo agravado por el empleo de arma de fuego por su comisión en poblado y en banda”.

El crimen de Agustín Rivero en Temperley

Agustín Rivero fue asesinado por delincuentes en Temperley.

Todo ocurrió el 24 de abril en la esquina de Dinamarca y Erickson, en el barrio San José de Temperley. Agustín, de 21 años, regresaba de cursar en la facultad cuando fue interceptado por un grupo de delincuentes que le robaron el celular. Antes de escapar, le dispararon en el abdomen.

El joven fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde murió horas más tarde como consecuencia de la herida, mientras que los agresores escaparon a bordo de un Volkswagen Voyage, utilizando como apoyo una Renault Kangoo.

Agustín era estudiante de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM). Su asesinato generó una profunda conmoción en Lomas de Zamora.