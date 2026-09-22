Despedida de Messi: a último momento, AFA cambió el día de venta de entradas

Poco tiempo antes de que comience la tan esperada venta de entradas para la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina, la AFA anunció la postergación la fech: ahora será el jueves 24 de septiembre a las 18, a través de Deportick.
Las entradas para la despedida de Messi de la Selección Argentina ante Benín se venderán desde este jueves 24 de septiembre a las 18, por Deportick.
Poco tiempo antes de que comience la tan esperada venta de entradas para la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina, la AFA anunció la postergación la fech: ahora será el jueves 24 de septiembre a las 18, a través de Deportick.
La modificación fue comunicada mediante las redes sociales del organismo, que no precisó los motivos de la reprogramación. El amistoso ante Benín se jugará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.
Ese será el último compromiso de Messi con la Selección Argentina en el país y está previsto como su despedida ante el público argentino.
Los precios establecidos por la AFA para el partido son:
La AFA aclaró que los menores de entre 3 y 10 años deben abonar el valor completo de la platea elegida. Las personas con discapacidad deberán gestionar el ingreso durante la venta general mediante Deportick y realizar posteriormente el retiro anticipado de la entrada.