Despedida de Messi: a último momento, AFA cambió el día de venta de entradas

El último compromiso de Messi con la Selección Argentina es el 6 de octubre.

Poco tiempo antes de que comience la tan esperada venta de entradas para la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina, la AFA anunció la postergación la fech: ahora será el jueves 24 de septiembre a las 18, a través de Deportick.

La modificación fue comunicada mediante las redes sociales del organismo, que no precisó los motivos de la reprogramación. El amistoso ante Benín se jugará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.

Ese será el último compromiso de Messi con la Selección Argentina en el país y está previsto como su despedida ante el público argentino.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Messi Los precios establecidos por la AFA para el partido son:

Popular: $90.000.

$90.000. Menor a popular (3 a 10 años): $29.000.

$29.000. Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

$180.000. Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

$320.000. Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

$320.000. Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

$450.000. Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000. La AFA aclaró que los menores de entre 3 y 10 años deben abonar el valor completo de la platea elegida. Las personas con discapacidad deberán gestionar el ingreso durante la venta general mediante Deportick y realizar posteriormente el retiro anticipado de la entrada.

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