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22 de septiembre de 2026
Sorpresa.

Despedida de Messi: a último momento, AFA cambió el día de venta de entradas

Las entradas para la despedida de Messi de la Selección Argentina ante Benín se venderán desde este jueves 24 de septiembre a las 18, por Deportick.

El último compromiso de Messi con la Selección Argentina es el 6 de octubre.

El último compromiso de Messi con la Selección Argentina es el 6 de octubre.

Poco tiempo antes de que comience la tan esperada venta de entradas para la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina, la AFA anunció la postergación la fech: ahora será el jueves 24 de septiembre a las 18, a través de Deportick.

La modificación fue comunicada mediante las redes sociales del organismo, que no precisó los motivos de la reprogramación. El amistoso ante Benín se jugará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.

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Cuánto cuestan las entradas para ver a Messi

Los precios establecidos por la AFA para el partido son:

  • Popular: $90.000.
  • Menor a popular (3 a 10 años): $29.000.
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.
  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.
  • Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.
  • Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.
  • Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

La AFA aclaró que los menores de entre 3 y 10 años deben abonar el valor completo de la platea elegida. Las personas con discapacidad deberán gestionar el ingreso durante la venta general mediante Deportick y realizar posteriormente el retiro anticipado de la entrada.

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