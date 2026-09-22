Sofía Gonet habló de su acosador tras la amenaza a Homero Pettinato

Homero Pettinato sufrió una amenaza de muerte en vivo del programa Cuanto antes por el canal Olga. El agresor, identificado como Hernán Bloquero y obsesionado con Sofía Gonet, se presentó en el ventanal del canal de streaming y el conductor radicó la denuncia policial.
Después del incidente con Homero Pettinato, Sofía Gonet describió la gravedad del acoso constante que padece desde hace una década por parte del denunciado.
"Me vino a bancar mi papá, por las dudas. Me viene acosando desde hace diez años. Vivo con este chabón mandándome mensajes las 24 horas", le contó la influencer a Yanina Latorre en SQP.
En este contexto, Sofía Gonet recordó el episodio que encendió sus alarmas ante de lo ocurrido en Olga: "La única vez que me animé a contar algo fue cuando me enteré que me hacía brujerías, porque me mandó fotos de un santuario con fotos mías, y ahí me empezó a amenazar".
Sofía Gonet describió el acoso constante que sufre desde hace años
En la entrevista con el programa de América TV, Sofía Gonet contó con detalles que este acoso se viene produciendo desde hace años y en forma constante.
"Me viene acosando desde hace diez años. Vivo con este chabón mandándome mensajes las 24 horas. Construyó una relación parasocial conmigo y amenazó a cada pareja con la que estuve", contó Sofía Gonet ante esta terrible situación.
"Construyó una relación parasocial conmigo y amenazó a cada pareja con la que estuve", reveló la influencer tras el episodio que vivió Homero Pettinato en persona luego de las amenazas que recibió.