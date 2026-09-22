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22 de septiembre de 2026
Lo que vendrá.

Cómo será la segunda temporada de Avenida Brasil

La serie Avenida Brasil 2 tiene previsto su estreno para enero de 2027 y reunirá nuevamente a varias de las figuras el elenco original.

Vuelve Avenida Brasil.&nbsp;

Vuelve Avenida Brasil. 

La nueva trama estará ambientada 14 años después de los acontecimientos de la historia original. En este tiempo, la vida de los protagonistas parece haber encontrado cierta estabilidad.

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Tifón, interpretado nuevamente por Murilo Benício, se convirtió en un empresario todavía más exitoso, mientras que su familia permanece unida y las viejas heridas parecen haber quedado atrás.

Sin embargo, el regreso de Carmina, interpretada una vez más por la actriz Adriana Esteves, cambiará el panorama. Después de cumplir una condena en prisión, una de las villanas más recordadas de la televisión reaparecerá convertida en una mujer que asegura haber cambiado y busca mantenerse alejada de los habitantes de la mansión.

Su regreso, sin embargo, despertará interrogantes sobre su supuesta transformación y volverá a poner en movimiento viejos conflictos. En particular, la historia volverá a involucrar a Nina, personaje interpretado por Débora Falabella, cuya relación con Carmina será nuevamente uno de los ejes centrales de la trama.

Avenida Brasil, un éxito.
Avenida Brasil, un éxito.

Según adelantó el autor João Emanuel Carneiro, la historia girará alrededor de la reaparición de Carmina, quien regresará con un discurso de redención y será vista por muchos como un ejemplo de superación. Su llegada tendrá consecuencias en la familia de Tifón y en la vida de los demás personajes.

La continuación también permitirá regresar al Divino, escenario fundamental de la telenovela original, para reencontrarse con algunos de sus personajes y conocer qué ocurrió con ellos durante los años transcurridos.

Los personajes que vuelven a Avenida Brasil

Además de Adriana Esteves, Murilo Benício y Débora Falabella, quienes volverán a interpretar a Carmina, Tifón y Nina, respectivamente, Avenida Brasil 2 recuperará a otros personajes queridos por el público.

Entre ellos estarán Jorgito, interpretado por Cauã Reymond; Leleco, a cargo de Marcos Caruso; y Muricy, nuevamente interpretada por Eliane Giardini.

El elenco también incorporará nuevos nombres, entre ellos Jéssica Ellen, Karine Teles, Thomás Aquino, Thalita Carauta y Ravel Andrade, entre otros, que se sumarán a los conflictos y relaciones que tendrán lugar en el Divino.

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