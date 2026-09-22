Eduardo Salvio, tras la victoria de Lanús: "El equipo mostró carácter y está para pelear"

La victoria de Lanús contra Estudiantes de La Plata (2-1) se fundamentó en el oportunismo para marcar en pasajes clave del partido. También por el sostén de tres figuras: Nahuel Losada, Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio . El Granate se mantuvo en playoffs y se acercó a puestos de copas en la tabla anual.

El equipo de Mauricio Pellegrino recuperó el paso con tres triunfos consecutivos. El Pincha fue una prueba de carácter y la pasó con sufrimiento, dando la talla frente a las exigencias que se le plantearon en la noche en la que la Fortaleza ovacionó el regreso a las canchas de Marcelino Moreno.

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Eduardo Salvio consideró que Lanús viene de “menos a más” en el Torneo Clausura y que tuvieron que “sufrir” para quedarse con los tres puntos ante un rival de “jerarquía” que está en instancias finales de la Copa Libertadores.

El equipo intentará ser protagonista porque tenemos plantel, tenemos hambre y vamos por más El equipo intentará ser protagonista porque tenemos plantel, tenemos hambre y vamos por más

“El equipo viene de menos a más. Nos tocó enfrentar a un grandísimo rival, con jugadores de mucha jerarquía. Sabíamos que iba a ser muy difícil y se dio un partido así. Por momentos los sufrimos mucho, pero pudimos ganar. El equipo mostró carácter, está para pelear y ser protagonista”, destacó el Toto Salvio.

Eduardo Salvio, una de las figuras de Lanús.

Cambió la mano y se apovecha

La efectividad quedó plasmada. Lanús llegó poco, pero pegó, mientras que Estudiantes de La Plata convirtió en figura a Nahuel Losada, que tapó tres chances claras en el primer tiempo, además del tiro que salvó el palo.

“En muchos partidos que perdimos puntos tuvimos situaciones y en las poquitas que nos llegaban nos convertían. Pasó un poco lo contrario. A veces hay que saber sufrir, pero el equipo logró ser más efectivo esta vez. Hay que seguir porque en los detalles casi siempre están los partidos”, reflexionó.

El Granate quedó 7º en la zona A del Torneo Clausura con 16 puntos, superando a Newell’s por diferencia de goles y al que visitará en el próximo sábado 2 de octubre en el Coloso Marcelo Bielsa. “El equipo intentará ser protagonista porque tenemos plantel, tenemos hambre y vamos por más”, avisó el oriundo de Avellaneda, que llegó a los tres goles en la presente temporada.

Eduardo Salvio: “Uno intenta ayudar”

En los últimos partidos le tocó moverse en diferentes puestos ofensivos, a los que se acomodó perfectamente. Su juego y la experiencia son fundamentales para adaptarse a los pedidos tácticos del entrenador Mauricio Pellegrino.

Toto Salvio de penal para el 2-0 parcial en La Fortaleza! pic.twitter.com/Rz98ZS2ZbR — Club Lanús (@clublanus) September 22, 2026

“Uno siempre intenta ayudar. A veces estás más arriba y tenés más la pelota. Con Riestra me había tocado jugar un poco más por dentro; hoy –por el lunes- arranqué por ahí y después terminé jugando por fuera”, explicó el extremo.

En esa línea agregó que “(Eric) Meza me exigía mucho y me llevaba a terminar armando una línea de cinco, pero el sacrificio y el esfuerzo hay que hacerlo porque al final es lo mejor para el equipo”, concluyó Eduardo Salvio.