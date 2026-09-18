viernes 18 de septiembre de 2026
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18 de septiembre de 2026
Nuevo acuerdo.

Lanús extendió el contrato de Gonzalo Lobos: hasta cuándo firmó

La joven promesa de Lanús amplió este viernes su vínculo con la institución acompañado por el presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón.

Gonzalo Lobos firmó un nuevo contrato con Lanús.

Gonzalo Lobos firmó un nuevo contrato con Lanús.

Con el objetivo de proteger su patrimonio, Lanús se aseguró a una nueva promesa del club. A través de un comunicado oficial, la institución anunció la renovación de Gonzalo Lobos, delantero de 19 años, quien amplió su lazo con la institución por tres temporadas.

Acompañado por el presidente del club, Nicolás Russo, y también del vicepresidente, Alejandro Marón, el futbolista oriundo de Villa Fiorito cumplió un nuevo objetivo y extendió su vínculo con la entidad sureña hasta diciembre del 2029. En 2025, hace un año, había rubricado su primer contrato hasta 2027.

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El joven atacante debutó hace dos semanas en el primer equipo granate de la mano de Mauricio Pellegrino, quien lo utilizó en el triunfo por 1 a 0 ante Defensa y Justicia y lo hizo ingresar a los 83 minutos en lugar de Eduardo Salvio.

El entrenador, justamente, destacó las cualidades de Lobos después de ese encuentro disputado en la Fortaleza de Guidi y Cabrero y lo definió como un futbolista "talentoso", ponderando también su fortaleza mental. "Es un chico talentoso, que tiene personalidad para pedir la pelota. En los pocos minutos que estuvo se pudieron ver cosas. Hay que felicitarlo y apoyarlo para que continúe", resaltó.

Todos los juveniles de Lanús que debutaron durante el ciclo de Mauricio Pellegrino

Durante la era de Pellegrino, que inició en diciembre de 2024, nueve las promesas del club que debutaron en Primera División: ellos son Luciano Romero, Tobías Quiroz, Facundo Sánchez, Thiago Laplace, Thomas De Martis, Jeremías Chavero, Benjamín Acosta y Agustín Medina, que ya lleva disputados 73 partidos con la camiseta del Granate.

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