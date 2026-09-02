miércoles 02 de septiembre de 2026
Escribinos
2 de septiembre de 2026
Picante.

Nicolás Russo: "A partir de ahora cambia la relación entre Lanús y la AFA"

Tras la polémica en el partido ante Boca, Nicolás Russo apuntó contra el Director Nacional de Arbitrajes y le pidió a la AFA que haya un cambio.

Nicolás Russo, sin filtro contra Beligoy y la AFA.

Nicolás Russo, sin filtro contra Beligoy y la AFA.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, cargó fuerte contra la Dirección Nacional de Arbitraje que preside Federico Beligoy y que depende de la AFA, y remarcó que “a partir de ahora cambia la relación” con el ente rector del fútbol argentino.

“Lanús va a seguir en la AFA, pero la relación cambia”, remarcó la máxima autoridad del Granate en diálogo con Radio La Red, en la que expuso el malestar del club por los fallos que lo perjudicaron en el encuentro ante Boca Juniors.

Lee además
La furia de Nicolás Russo contra el arbitraje en Boca-Lanús.
Escándalo.

Russo estalló contra el VAR y pidió que Delfino "no dirija más" a Lanús
Banfield - Deportivo Riestra, por Copa Argentina.
Cuartos de final.

A Banfield le cae Copa Argentina en un momento clave

“El Club Lanús está muy molesto, Germán Delfino debía ser parado. No sólo no lo pararon, sino que encima lo premian y se va a Arabia a dirigir”, remarcó Russo, enojado por la decisión que tomó la AFA con el árbitro que estuvo en el VAR y no llamó a revisar la jugada en la que Leonel Flores debió ser expulsado por una fuerte infracción contra Sasha Marcich en el inicio del partido.

El dirigente tampoco escondió su malestar por “parar a Espinoza porque en el sorteo dijo Farmear Aura” y remarcó que castigarlo por esa situación “parece una joda con todas las cosas que pasan” con los arbitrajes. “Estoy preocupado y desencantado con algunas cosas que pasan”, recalcó.

Nicolas Russo pide un cambio en el manejo de los árbitros

Siguiendo esa línea, el presidente de Lanús apuntó contra Federico Beligoy, quien ocupa el cargo de Director Nacional de Arbitraje en la AFA desde 2018, y pidió “un cambio” en la cúpula de este órgano que depende del ente rector del fútbol argentino.

“Hay que corregir la conducción de los árbitros, hay que tomar decisiones. Son muchísimos años de Beligoy”, subrayó Russo, quien inmediatamente agregó: Beligoy cumplió un ciclo, creo que debe haber un cambio en la conducción de los árbitros”.

El dirigente fue por más y remarcó que, “por los árbitros, a Tapia lo putean en todas las canchas”, reafirmando su postura. En cambio, destacó la gestión del presidente de la AFA en otras áreas. “La gestión de Tapia en AFA es buena, los clubes cobramos al día, impecable en lo administrativo. El problema es que no están manejando bien a los árbitros”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Russo estalló contra el VAR y pidió que Delfino "no dirija más" a Lanús

A Banfield le cae Copa Argentina en un momento clave

Banfield sumó a Adrián Balboa y Pedro Troglio ya tiene al "9" que buscaba

Sepúlveda rescindió con Banfield y refuerza a Platense

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
César Monasterio renunció de Deportivo Laferrere y se acerca a Los Andes.
A detalles.

César Monasterio se encamina a ser el nuevo entrenador de Los Andes

Las más leídas

Te Puede Interesar

Luciana Martínez, absuelta. 
Final feliz.

La ex GH Luciana Martínez fue absuelta tras ser acusada de "viuda negra"