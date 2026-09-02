Nicolás Russo: "A partir de ahora cambia la relación entre Lanús y la AFA"

El presidente de Lanús, Nicolás Russo , cargó fuerte contra la Dirección Nacional de Arbitraje que preside Federico Beligoy y que depende de la AFA , y remarcó que “a partir de ahora cambia la relación” con el ente rector del fútbol argentino.

“Lanús va a seguir en la AFA , pero la relación cambia”, remarcó la máxima autoridad del Granate en diálogo con Radio La Red, en la que expuso el malestar del club por los fallos que lo perjudicaron en el encuentro ante Boca Juniors.

Escándalo. Russo estalló contra el VAR y pidió que Delfino "no dirija más" a Lanús

“El Club Lanús está muy molesto, Germán Delfino debía ser parado. No sólo no lo pararon, sino que encima lo premian y se va a Arabia a dirigir”, remarcó Russo , enojado por la decisión que tomó la AFA con el árbitro que estuvo en el VAR y no llamó a revisar la jugada en la que Leonel Flores debió ser expulsado por una fuerte infracción contra Sasha Marcich en el inicio del partido.

El dirigente tampoco escondió su malestar por “parar a Espinoza porque en el sorteo dijo Farmear Aura” y remarcó que castigarlo por esa situación “parece una joda con todas las cosas que pasan” con los arbitrajes. “Estoy preocupado y desencantado con algunas cosas que pasan”, recalcó.

Hablamos con Nicolás Russo, presidente de #Lanús, en #López910 con @gustavohlopez | AM 910 pic.twitter.com/d9PuBrPcQD — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) September 2, 2026

Nicolas Russo pide un cambio en el manejo de los árbitros

Siguiendo esa línea, el presidente de Lanús apuntó contra Federico Beligoy, quien ocupa el cargo de Director Nacional de Arbitraje en la AFA desde 2018, y pidió “un cambio” en la cúpula de este órgano que depende del ente rector del fútbol argentino.

“Hay que corregir la conducción de los árbitros, hay que tomar decisiones. Son muchísimos años de Beligoy”, subrayó Russo, quien inmediatamente agregó: “Beligoy cumplió un ciclo, creo que debe haber un cambio en la conducción de los árbitros”.

El dirigente fue por más y remarcó que, “por los árbitros, a Tapia lo putean en todas las canchas”, reafirmando su postura. En cambio, destacó la gestión del presidente de la AFA en otras áreas. “La gestión de Tapia en AFA es buena, los clubes cobramos al día, impecable en lo administrativo. El problema es que no están manejando bien a los árbitros”, concluyó.