El emotivo reencuentro de Charlotte Caniggia con Mariana Nannis en Gran Hermano

Charlotte Caniggia tuvo su esperado Derecho a Réplica y recibió un llamado telefónico de su mamá, Mariana Nannis, protagonizando uno de los momentos más emotivos en Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe. También se comunicó con ella su hermano Alex Caniggia.

La participante venía reflexionando sobre la distante relación con su familia y ahora tuvo la posibilidad de hablar con su mamá a través de una llamada telefónica.

Hasta pronto. Pincoya fue eliminada de GH y se quedó en la puerta de la final

Fuerte. Charlotte Caniggia rompió en llanto al hablar de sus padres en GH

“Hola, mamá. Estoy acá, aguantando a las locas estas. Me están volviendo loca. Termino acá y voy a verte”, le dijo Charlotte Caniggia a Mariana Nannis en el arranque de la conversación.

Luego, fue el turno de hablar de la ex de Claudio Caniggia, quien le expresó todo su amor: “Para mí, vas a ganar. Venite a Marbella donde la vida es bella, pero siempre ganadora. Siempre hay uno más malo que vos y uno más bueno que vos. Así que tranquila, que vos vas a ganar. Te quiero mucho y te llevo siempre en mi corazón. Besito, mi amor ”, atinó a decir. Y su hija cerró: “¡Te amo! Gracias por llamar".

Cómo fue la charla de Alex y Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia recibió otro mensaje inesperado de su familia, esta vez de parte de su hermano Alex Caniggia, quien quiso acompañarla a la distancia en la recta final de Gran Hermano.

“Hermana mía de mi vida. Estoy pero tan, tan orgulloso de vos. Te amo, sis”, expresó Alex Caniggia en el mensaje que llegó hasta la casa y que rápidamente conmovió a la jugadora del reality.

Con su particular estilo, continuó con unas sentidas palabras de apoyo para su hermana: “Estoy lejos, pero mi corazón está siempre con vos. Te lo ganaste vos estar ahí, donde estás ahora, en la final. Semanas, meses luchándola. Nadie te puede venir a decir nada, porque vos sola te ganaste el puesto de estar en esa final”.

“Pierdas o ganes, sis. Sos una guerrera de la vida, una luchadora. Entonces, disfrutá la final. Tenés que ser la ganadora de este Gran Hermano, sis. ¡Vamos con todo! ¡Te amo! ”, agregó Alex Caniggia en la comunicación.

“Ay, gracias”, respondió Charlotte Caniggia sin poder ocultar la emoción. Luego explicó por qué le resulta tan difícil exteriorizar sus sentimientos en público: “Me cuesta llorar, pero gracias. Yo no me lo permito”.