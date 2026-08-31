Charlotte Caniggia rompió en llanto al hablar de sus padres en Gran Hermano

Charlotte Caniggia protagonizó un fuerte momento dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Acostumbrada a mostrarse divertida ante las cámaras en el reality de Telefe, la mediática rompió en llanto al reflexionar al hablar de su pasado familiar.

Lejos de sus ocurrencias habituales, Charlotte Caniggia se sinceró sobre los desafíos emocionales que arrastra desde su infancia y dejó en claro que la relación con sus papás nunca fue fácil.

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"Mi propósito es aprender a amar... Me tocó una familia como muy complicada. Aprender a amarlos tal cual son. Aceptarlos tal cual son conmigo", expresó de participante sobre su vida privada.

Charlotte Caniggia se refirió a las carencias afectivas en su crianza d parte de sus padres. "Mis papás no son muy demostrativos conmigo. Así como me crié, me cuesta el afecto", se sinceró sin ocultar la emoción al hablar del tema.

“Nunca me pasó que mi mamá me diga 'hija, estoy orgullosa de vos'. Tampoco mi papá. Por eso ni lo espero de ellos”, aseguró Charlotte Caniggia sobre la interna familar.

Para cerrar el tema, aseguró impactante revelación sobre sus inseguridades a partir de lo vivido en su infancia. "Me da tanto miedo ser madre", sentenció la participante de Gran Hermano.