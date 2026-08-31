lunes 31 de agosto de 2026
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31 de agosto de 2026
El fin de una era.

Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina, una decisión que comunicó a través de sus redes sociales.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina.

Lionel Andrés Messi decidió poner fin a su histórica etapa en la Selección Argentina tras 20 años de trayectoria, una noticia que sacudió las estructuras del fútbol mundial este lunes 31 de agosto de 2026.

El capitán y máximo referente de la Albiceleste realizó el anuncio mediante una emotiva carta publicada en sus redes sociales oficiales.

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El astro rosarino confirmó que la determinación fue madurada inmediatamente después de la final del Mundial 2026, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cayó ante España. La dura pérdida familiar por el reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi, terminó por consolidar su postura.

"Me vacié, ya no tengo más para dar"

En las líneas de su mensaje de despedida, el futbolista de 39 años se mostró sincero y conmovido por cerrar el ciclo más importante de su vida deportiva.

Lionel Messi expresó el dolor de su decisión asegurando que siempre dejó todo por la camiseta y por brindar alegría a los argentinos, destacando también la aparición de nuevas generaciones que merecen su lugar: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar". El texto completo de su carta se puede consultar en los documentos de referencia.

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Los motivos del adiós y un legado de dos décadas

Su salida está marcada por el cierre del ciclo tras el Mundial 2026, el desgaste físico y el impacto de la pérdida de su padre Jorge Messi. Desde su debut en 2005, la 'Pulga' transitó un camino que lo llevó a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, brillando incluso en la cita mundialista de 2026 con 8 goles y 4 asistencias.

Su presente en el Inter Miami

Lionel Messi continuará su carrera a nivel de clubes con el Inter Miami en la MLS hasta diciembre de 2028, ratificando su vigencia goleadora en Estados Unidos. El capitán se despidió agradeciendo el cariño de dos décadas y prometiendo alentar desde afuera.

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