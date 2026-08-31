El fuerte descargo del "Ruso" Rodríguez tras la polémica en Banfield-River

El Florencio Sola fue escenario de un auténtico partidazo que terminó con victoria de River por 3-2 ante Banfield, marcando el debut de Leonardo Ponzio como director técnico interino del Millonario. Sin embargo, la gran polémica de la tarde de domingo estuvo en el arco del Taladro.

Diego "Ruso" Rodríguez, quien regresaba de una larga inactividad de diez meses por una rotura de ligamentos cruzados, contuvo de gran forma un penal ejecutado por Thiago Almada. Segundos después, la intervención tecnológica de Lucas Novelli en el VAR arruinó su festejo al sancionar una milimétrica invasión. En la segunda oportunidad, el volante de River no perdonó.

Dura derrota. Banfield cayó ante la jerarquía de un River que se despertó en el Florencio Sola

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Al finalizar el juego, el experimentado arquero de Banfield descargó toda su frustración ante la prensa: "Van a tener que patear 200 veces cada penal si van a cobrar invasión de esta manera". Rodríguez puso en tela de juicio los criterios actuales del arbitraje moderno: "La pierna está en el aire. Si nos ponemos a revisar en una foto, en una fracción de segundo, me parece que perdemos la naturalidad del fútbol".

El arquero de Banfield fue más allá e instaló la duda sobre si el rigor arbitral de Leandro Rey Hilfer hubiese sido el mismo en el área de enfrente: "Si la pelota que atajé le caía a algún jugador de River, quiero ver si lo anulaban y lo repetían". Además, durante el entretiempo, los micrófonos de la transmisión oficial captaron al arquero lanzando una frase con munición gruesa en el túnel hacia los vestuarios: "Se ve que tiene que ganar Ponzio hoy".

Pese a la evidente bronca institucional, que incluyó las críticas del entrenador de Banfield, Pedro Troglio, el "Ruso" rescató los aspectos positivos de su equipo: "Lo que hizo hoy el equipo y la forma en la que compitió hasta el último segundo emociona". El Taladro batalló con hombría frente a la jerarquía de un River que se llevó tres puntos vitales gracias a los goles de Sebastián Driussi y Ángel Correa.

La alegría del "Ruso" Rodríguez de haber vuelto a las canchas

Diego "el Ruso" Rodríguez volvió a jugar oficialmente tras 10 meses de ausencia por una rotura de ligamentos y debutó en el arco de Banfield. El uno llegó al Taladro para reemplazar a Facundo Sanguinetti, quien ser marchó a Vélez.

"Creo que la forma en la que el equipo compitió hoy emociona, ante un rival que tiene mucha jerarquía y que vale millones de dólares. Competirle de esta manera indica que es el buen camino. Merecimos llevarnos algo", aseguró el "Ruso" Rodríguez.

Por último, concluyó: "Estoy contento de haber vuelto a jugar, era lo que quería. Se hizo larga la espera después de la lesión, fueron meses duros. El resultado no acompaño, pero me voy con ese sabor dulce de haber vuelto".