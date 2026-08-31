Días y horarios para Banfield y Lanús en las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura.

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la agenda con días y horarios de las próximas cuatro jornadas del Torneo Clausura. Con la fase regular ingresando en etapas decisivas, Banfield y Lanús ya tienen definidos sus respectivos cronogramas para los meses de septiembre y los primeros días de octubre.
Ambos equipos afrontarán duelos clave tanto en condición de local como de visitante buscando escalar posiciones en sus respectivas zonas del campeonato. Tanto para Banfield como para Lanús este tramo del torneo resulta decisivo para las aspiraciones de ambos en la competencia. El objetivo es clasificar a los playoff y ninguno de los dos puede dejar puntos en el camino.
El Granate y el Taladro se encuentran fuera de los ocho clasificados, atraviesan un presente irregular con más derrotas que victorias en el Torneo Clausura y necesitan imperiosamente una seguidilla de triunfos para no quedarse con las manos vacías antes de fin de año.
Análisis de las próximas fechas para Banfield y Lanús
Luego del choque ante River, para Banfield se vienen partidos cruciales pensando en ingresar a los playoff aunque también el objetivo es mantener la categoría. El conjunto dirigido por Pedro Troglio abrirá la tanda el sábado 5 de septiembre desde las 13.30 en Mar del Plata para medirse ante Aldosivi en un choque crucial por la permanencia. Posteriormente, recibirá a Barracas Central el lunes 14 de septiembre a las 19, visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el sábado 19 de septiembre a las 14.30 y cerrará la fecha 11 ante Rosario Central el lunes 5 de octubre a las 21.15 en el Florencio Sola.
Por el lado de Lanús, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino mantendrá una fuerte presencia en la Fortaleza de Guidi y Cabrero al recibir a Defensa y Justicia el domingo 6 de septiembre a las 17 y a Estudiantes de La Plata el lunes 21 de septiembre a las 21.15. El dato llamativo de la agenda es que en la fecha 9, tanto Lanús (visitando a Riestra) como Banfield jugarán en simultáneo el lunes 14 de septiembre a las 19. Por su parte, por la fecha número 11 el Granate visitará a Newells el sábado 3 de octubre desde las 17 en el Coloso del Parque Independencia.
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El cronograma completo de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura
Fecha 8
Viernes 4 de septiembre
- 16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B)
- 19.00 Belgrano – Huracán (Zona B)
- 19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A)
Sábado 5 de septiembre
- 13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B)
- 14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B)
- 16.30 Gimnasia (Mendoza) – Boca (Zona A)
- 19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A)
- 21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A)
Domingo 6 de septiembre
- 14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal)
- 17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A)
- 17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A)
- 19.15 River – Independiente Rivadavia (Zona B)
- 21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B)
Lunes 7 de septiembre
- 19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B)
- 21.15 Unión – Instituto (Zona A)
Fecha 9
Viernes 11 de septiembre
- 17.00 Newell’s – Vélez (Zona A)
- 20.00 Defensa y Justicia – Gimnasia (Mendoza) (Zona A)
Sábado 12 de septiembre
- 14.45 Independiente Rivadavia – Aldosivi (Zona B)
- 14.45 Estudiantes – Platense (Zona A)
- 17.00 Atlético Tucumán – River (Zona B)
- 19.15 Boca – Central Córdoba (Zona A)
- 21.30 Talleres – Unión (Zona A)
Domingo 13 de septiembre
- 14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B)
- 14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B)
- 17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B)
- 19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A)
- 21.30 Huracán – Racing (Zona B)
-
Lunes 14 de septiembre
- 19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A)
- 19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B)
- 21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal)
Fecha 10
Viernes 18 de septiembre
- 19.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A)
- 21.15 Racing – Sarmiento (Zona B)
Sábado 19 de septiembre
- 14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B)
- 14.30 Gimnasia (Mendoza) – Deportivo Riestra (Zona A)
- 16.45 Unión – Independiente (Zona A)
- 19.00 River – Huracán (Zona B)
- 21.15 Instituto – Talleres (Zona A)
Domingo 20 de septiembre
- 14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A)
- 17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B)
- 17.00 Platense – Newell’s (Zona A)
- 19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 21.30 Vélez – Tigre (Interzonal)
Lunes 21 de septiembre
- 14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B)
- 19.00 Barracas Central – Independiente Rivadavia (Zona B)
- 21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A)
Fecha 11
Viernes 2 de octubre
- 19.15 Independiente – Instituto (Zona A)
- 21.30 Independiente Rivadavia – Gimnasia (Zona B)
Sábado 3 de octubre
- 14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A)
- 17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B)
- 17.00 Newell’s – Lanús (Zona A)
- 19.15 Argentinos – Tigre (Zona B)
- 21.30 Huracán – Aldosivi (Zona B)
Domingo 4 de octubre
- 14.45 Sarmiento – River (Zona B)
- 17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal)
- 19.15 Boca – Unión (Zona A)
- 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B)
Lunes 5 de octubre
- 16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A)
- 19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mendoza) (Zona A)
- 19.00 Vélez – Platense (Zona A)
- 21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B).