Días y horarios para Banfield y Lanús en las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura.

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la agenda con días y horarios de las próximas cuatro jornadas del Torneo Clausura. Con la fase regular ingresando en etapas decisivas, Banfield y Lanús ya tienen definidos sus respectivos cronogramas para los meses de septiembre y los primeros días de octubre.

Ambos equipos afrontarán duelos clave tanto en condición de local como de visitante buscando escalar posiciones en sus respectivas zonas del campeonato. Tanto para Banfield como para Lanús este tramo del torneo resulta decisivo para las aspiraciones de ambos en la competencia. El objetivo es clasificar a los playoff y ninguno de los dos puede dejar puntos en el camino.

El Granate y el Taladro se encuentran fuera de los ocho clasificados, atraviesan un presente irregular con más derrotas que victorias en el Torneo Clausura y necesitan imperiosamente una seguidilla de triunfos para no quedarse con las manos vacías antes de fin de año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C. A. Banfield (@cab_oficial) Análisis de las próximas fechas para Banfield y Lanús Luego del choque ante River, para Banfield se vienen partidos cruciales pensando en ingresar a los playoff aunque también el objetivo es mantener la categoría. El conjunto dirigido por Pedro Troglio abrirá la tanda el sábado 5 de septiembre desde las 13.30 en Mar del Plata para medirse ante Aldosivi en un choque crucial por la permanencia. Posteriormente, recibirá a Barracas Central el lunes 14 de septiembre a las 19, visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el sábado 19 de septiembre a las 14.30 y cerrará la fecha 11 ante Rosario Central el lunes 5 de octubre a las 21.15 en el Florencio Sola.

Por el lado de Lanús, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino mantendrá una fuerte presencia en la Fortaleza de Guidi y Cabrero al recibir a Defensa y Justicia el domingo 6 de septiembre a las 17 y a Estudiantes de La Plata el lunes 21 de septiembre a las 21.15. El dato llamativo de la agenda es que en la fecha 9, tanto Lanús (visitando a Riestra) como Banfield jugarán en simultáneo el lunes 14 de septiembre a las 19. Por su parte, por la fecha número 11 el Granate visitará a Newells el sábado 3 de octubre desde las 17 en el Coloso del Parque Independencia. View this post on Instagram El cronograma completo de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura Fecha 8 Viernes 4 de septiembre 16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B)

19.00 Belgrano – Huracán (Zona B)

19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A) Sábado 5 de septiembre 13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B)

14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B)

16.30 Gimnasia (Mendoza) – Boca (Zona A)

19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A)

21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A) Domingo 6 de septiembre 14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal)

17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A)

17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A)

19.15 River – Independiente Rivadavia (Zona B)

21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B) Lunes 7 de septiembre 19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B)

21.15 Unión – Instituto (Zona A) Fecha 9 Viernes 11 de septiembre 17.00 Newell’s – Vélez (Zona A)

20.00 Defensa y Justicia – Gimnasia (Mendoza) (Zona A) Sábado 12 de septiembre 14.45 Independiente Rivadavia – Aldosivi (Zona B)

14.45 Estudiantes – Platense (Zona A)

17.00 Atlético Tucumán – River (Zona B)

19.15 Boca – Central Córdoba (Zona A)

21.30 Talleres – Unión (Zona A) Domingo 13 de septiembre 14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B)

14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B)

17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B)

19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A)

21.30 Huracán – Racing (Zona B)

Lunes 14 de septiembre 19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A)

19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B)

21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal) Fecha 10 Viernes 18 de septiembre 19.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A)

21.15 Racing – Sarmiento (Zona B) Sábado 19 de septiembre 14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B)

14.30 Gimnasia (Mendoza) – Deportivo Riestra (Zona A)

16.45 Unión – Independiente (Zona A)

19.00 River – Huracán (Zona B)

21.15 Instituto – Talleres (Zona A) Domingo 20 de septiembre 14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A)

17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B)

17.00 Platense – Newell’s (Zona A)

19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.30 Vélez – Tigre (Interzonal) Lunes 21 de septiembre 14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B)

19.00 Barracas Central – Independiente Rivadavia (Zona B)

21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A) Fecha 11 Viernes 2 de octubre 19.15 Independiente – Instituto (Zona A)

21.30 Independiente Rivadavia – Gimnasia (Zona B) Sábado 3 de octubre 14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A)

17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B)

17.00 Newell’s – Lanús (Zona A)

19.15 Argentinos – Tigre (Zona B)

21.30 Huracán – Aldosivi (Zona B) Domingo 4 de octubre 14.45 Sarmiento – River (Zona B)

17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal)

19.15 Boca – Unión (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) Lunes 5 de octubre 16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mendoza) (Zona A)

19.00 Vélez – Platense (Zona A)

21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B).

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