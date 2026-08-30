APREVIDE blindó el Sur para el cruce entre Banfield y River: así es el operativo de seguridad

El partido de este domingo entre Banfield y River en el Florencio Sola cuenta con un operativo de seguridad de alta complejidad diseñado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) . Tal es la expectativa por el encuentro, que gran parte del conurbano bonaerense estará pendiente del acceso de los hinchas Millonarios.

La gran novedad de la jornada es la vuelta del público visitante, con la habilitación de 7 mil localidades para los hinchas de River , quienes pagaron un costoso valor de $110.000 por entrada. Debido a la presencia del público visitante en la cancha de Banfield, se estima que desde la dirigencia encabezada por Matías Mariotto recaudarán más de $700 millones.

Ante la magnitud del encuentro y al peligro de cruces con otras parcialidades, las autoridades dispusieron una estrategia de tres fases: antes, durante y después del pitazo inicial. Los organismos de seguridad no quieren dejar ningún detalle librado al azar, con la idea de garantizar la seguridad de los espectadores.

La fase previa comenzó en las primeras horas de la mañana de este domingo con un despliegue masivo en los accesos clave al partido. El principal desafío logístico es evitar que la parcialidad de River coincida en el trayecto con los hinchas de Independiente, que juega en Avellaneda a las 19.15 ante Gimnasia de Mendoza.

APREVIDE obligó a las peñas y filiales de Independiente a trasladarse en micros exclusivamente entre las 15 y las 17. La Policía Vial tiene la orden de demorar a cualquier transporte del club de Avellaneda que circule fuera de ese horario. La idea es evitar cruces entre las hinchadas desde el Puente Pueyrredón o desde el Puente Alsina, donde los hinchas pueden acceder a la provincia de Buenos Aires desde Capital Federal.

Asimismo, se estableció que para evitar cruces que los hinchas del Millonario que se movilizan desde CABA deben cruzar por el Puente Olímpico hacia Lanús, continuando por las avenidas 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, para luego ingresar al estadio por las calles Malabia y Arenales.

Por su parte, quienes viajen en la Línea Roca del tren deben descender obligatoriamente en la estación Banfield y realizar el camino pautado por las calles Vergara, Cochabamba y Arenales. En contraste, el Ministerio de Seguridad de la Nación reforzó con fuerzas federales las estaciones de Avellaneda y Lomas de Zamora para canalizar los distintos flujos de simpatizantes.

Información importante sobre los de esta tarde.



Las puertas del Florencio Sola para el ingreso del público se abrirán a las 13hs.



Por su parte, la atención al socio/a en el estadio se brindará desde las 12hs. https://t.co/1JbdV6wRLU — Club A. Banfield (@CAB_oficial) August 30, 2026

Durante: anillos de control y tecnología en los accesos al Florencio Sola

Las puertas del Florencio Sola abrirán a las 13 para garantizar un ingreso fluido. El dispositivo interno y de adyacencias está compuesto por un total de 290 efectivos de la Policía Bonaerense, respaldados por 130 agentes de seguridad privada y 70 empleados de UTEDYC.

Para superar los tres anillos de infantería, los espectadores deben presentar de forma obligatoria el DNI físico y la entrada en formato QR. Además, el personal policial utiliza teléfonos inteligentes conectados al sistema de Tribuna Segura para efectivizar los controles de admisión de manera inmediata en los molinetes.

La parcialidad de River se ubicará en la tribuna Osvaldo Fani (detrás del arco) y accederá únicamente por la Puerta N° 7, en la intersección de Arenales y Medrano, ingresando por la calle Lugano. Las cámaras del Centro de Operaciones Municipales (COM) de Lomas de Zamora y Lanús van a monitorear en tiempo real cada sector.

Después: desconcentración escalonada por seguridad

La última etapa del operativo se activará minutos antes de finalizar el partido y apunta directamente a la paciencia de los hinchas locales. Con el fin de erradicar cualquier tipo de enfrentamientos en las calles aledañas, la parcialidad de Banfield deberá permanecer dentro del estadio una vez concluido el juego.

Las fuerzas de seguridad retendrán a los hinchas locales en sus tribunas hasta que los 7 mil hinchas visitantes hayan desalojado por completo la tribuna Osvaldo Fani y se encuentren en viaje de regreso hacia los puntos de transbordo. Las autoridades provinciales recordaron que el éxito de esta desconcentración y el comportamiento general de las tribunas serán determinantes para definir si se sigue extendiendo la vuelta de ambas hinchadas a otros estadios bonaerenses.

La habilitación de siete mil localidades para la parcialidad de River en el Florencio Sola representa, sin lugar a dudas, una prueba de fuego para los organismos de control del fútbol argentino. Si bien la medida ha sido recibida con entusiasmo por los amantes del fútbol, lo cierto es que la complejidad del tejido social actual y la fragmentación de las barras bravas obligan a las autoridades a no dejar ningún cabo suelto. En este sentido, la implementación de un dispositivo de seguridad tan milimétrico responde no solo a la rivalidad deportiva, sino fundamentalmente a la necesidad imperiosa de mitigar el riesgo que conlleva la superposición geográfica de diferentes hinchadas en el conurbano bonaerense. La última vez que Banfield recibió hinchas visitantes en el Florencio Sola fue ante Racing en febrero de este año.

Por consiguiente, el éxito de la jornada no dependerá exclusivamente de la rigurosidad con la que se aplique el derecho de admisión en los molinetes periféricos, sino también de la responsabilidad civil y colectiva de los asistentes. A pesar de los esfuerzos logísticos y del notable despliegue tecnológico provisto por los centros de monitoreo municipales, la persistencia de focos de tensión latentes en las inmediaciones ferroviarias demuestra que el fútbol local aún transita un camino sinuoso hacia la normalización. En conclusión, el comportamiento de las tribunas durante esta tarde de domingo será el termómetro definitivo que determine si la provincia de Buenos Aires está verdaderamente preparada para recuperar la mística de los partidos con dos hinchadas o si, por el contrario, el regreso de los visitantes continuará siendo una excepción sujeta a restricciones extremas.