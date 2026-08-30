Mayra Mendoza presentó en Quilmes la Ley Ema ante más de 300 jóvenes del Envión

Mayra Mendoza presentó la Ley Ema ante más de 300 jóvenes.

En Quilmes , la diputada provincial Mayra Mendoza presentó la Ley Ema ante más de 300 jóvenes del programa Envión, durante una jornada realizada en la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la UNQ, en Ezpeleta. El encuentro incluyó debates sobre violencia digital, educación y herramientas para prevenir situaciones de vulneración.

La actividad fue encabezada por Mayra Mendoza, diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, junto a Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk, y funcionarios municipales. Durante la jornada, los participantes se organizaron en comisiones para analizar distintos puntos de la iniciativa y de la Guía Ema. También trabajaron sobre situaciones vinculadas con la violencia digital que pueden presentarse en la vida cotidiana y luego compartieron sus conclusiones.

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Mendoza remarcó la importancia de generar espacios de acompañamiento entre pares y de hablar sobre las situaciones de violencia digital dentro de las familias, los grupos de amigos y las parejas. En ese sentido, sostuvo que el uso de las pantallas requiere límites y regulación.

Por su parte, Laura Sánchez explicó que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es avanzar en la prevención y la concientización, además de brindar herramientas de educación digital a los jóvenes.

Qué propone la Ley Ema

El proyecto recibió media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense el jueves y propone crear un programa provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos.

Entre sus principales medidas contempla:

Incorporar formación sobre el uso responsable de las tecnologías en la Ley de Educación Provincial.

Incluir contenidos sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales y uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial.

Actualizar las guías escolares con protocolos específicos frente a situaciones de violencia digital.

Establecer medidas para el cese de la vulneración, el resguardo de pruebas digitales y la no revictimización.

Implementar capacitación obligatoria y continua para el personal del sistema educativo.

La propuesta fue impulsada por Mendoza junto a Sánchez y organizaciones especializadas como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.

El nombre de la ley recuerda a Ema Bondaruk, una adolescente bonaerense que murió el 24 de agosto de 2024, luego de la viralización no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar.