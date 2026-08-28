La reflexión de Gabriel Hauche en la previa al choque entre Temperley y Quilmes

El clima en Temperley cambió drásticamente en las últimas fechas. Tras un bache futbolístico que encendió las alarmas, el Gasolero hilvanó dos triunfos consecutivos que revitalizaron al plantel. En la antesala de un partido trascendental, Gabriel Hauche analizó el presente, elogió el trabajo de Nicolás Domingo como entrenador y dejó una reflexión.

"Se dieron dos resultados positivos después de dos derrotas consecutivas", destacó el "Demonio" para abrir la charla, valorando la capacidad de reacción del grupo. Sin embargo, el experimentado delantero sabe perfectamente que el margen de error es mínimo si quieren pelear arriba: "La mejor manera de salir adelante es sumando como local, ojalá que sigamos en este camino".

Esa madurez le permite a Gabriel Hauche a sus 39 años mantener los pies sobre la tierra. El atacante hizo especial hincapié en la necesidad de no relajarse tras la resonante goleada ante el clásico rival, recordando lo sucedido meses atrás. "No nos teníamos que quedar solamente con ganarle el clásico a Los Andes, porque en la primera rueda, después de ganarlo, cosechamos muchos empates y derrotas. Con Midland era aún más importante, porque teníamos que revalidar lo que veníamos haciendo", advirtió con autocrítica en diálogo con el programa Todo por Temperley.

Al profundizar en las claves de la levantada del equipo, el delantero dejó un interesante análisis táctico y mental: "La enseñanza que nos dejó el clásico contra Los Andes es que los partidos te los llevás jugando al fútbol, más allá del factor emocional. Contra Midland sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo que no nos iba a regalar nada y que juega bien de local y de visitante". En ese sentido, ponderó el carácter del plantel: "Hemos demostrado como equipo que a veces recibimos golpes y nos reponemos. Hay que hacer sentir el rigor a los rivales y que nos traten de lastimar lo menos posible".

El respaldo total de Gabriel Hauche al trabajo de Nicolás Domingo

Uno de los puntos más fuertes de las declaraciones de Gabriel Hauche fue su contundente apoyo al director técnico del Gasolero, cuyo arribo generó debates en su momento por su falta de recorrido previo en el banco. "Me gusta que el club haya apostado por el perfil de entrenador que tiene Nicolás Domingo. Aunque no tenía los pergaminos de otros, está a la vista que a veces en el fútbol, si estás en un montón de clubes dirigiendo, eso no es garantía de nada. Fue un enorme acierto del club haber apostado por Nico Domingo", sentenció sin dudarlo.

Además, en la antesala del encuentro ante Quilmes, Gabriel Hauche se refirió a la sensible baja de Franco Díaz en el mediocampo de Temperley. El experimentado delantero afirmó sobre su compañero: "Es el motorcito en el medio y está desactivando cualquier ataque rival, para nosotros es un jugador importante de jerarquía y ojalá que lo extrañemos lo menos posible".

La vigencia de Gabriel Hauche para llevar a Temperley al sueño del ascenso.

Disfrutar el regreso a Temperley con fecha de vencimiento

A sus 39 años, el atacante vive cada fin de semana con una sensibilidad especial. Su vuelta a Temperley tardó más de lo planeado, pero el destino los volvió a cruzar en un momento de plena vigencia. "Todo el recorrido que tuve en el fútbol me hace pensar que nunca hubiera imaginado que iba a tardar tanto tiempo en volver a Temperley. El cariño que siento por el club hace que cada partido lo esté disfrutando más o igual que en mis comienzos en el club", confesó con emoción.

Para cerrar, el ídolo dejó una frase que resuena a despedida latente, pero sobre todo, a un agradecimiento profundo con el presente: "En esta etapa de mi carrera se disfruta todo de otra manera, porque uno sabe que no falta mucho para que todo lo que está pasando en algún momento lo deje de vivir". Con esa mezcla de templanza, vigencia y jerarquía, Gabriel Hauche liderará a Temperley en un nuevo e importante desafío en el torneo.