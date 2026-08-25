Marcos Echeverría, de Temperley: "Por suerte pude cambiar el chip"

La tarde no pintaba bien para Marcos Echeverría . Había errado un penal, Temperley la pasaba mal con Ferro Carril Midland y el panorama asomaba complicado. Pero, el entretiempo fue clave, el delantero puso el empate parcial que desembocaría minutos más tarde en el gran triunfo que sostiene al Gasolero en el podio de la zona B de la Primera Nacional.

El “9” que está a préstamo desde Banfield tuvo la chance con ese remate desde los 12 pasos, pero Mauro Leguiza le adivinó el palo. Ejecutó al mismo lugar que frente a Quilmes, en el mismo arco de la 9 de julio, pero en aquella ocasión acertó a la red.

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“En lo personal estaba un poco enojado fastidioso por el penal que me había atajado el arquero. Pero sé que uno como ‘9’ siempre tiene que hacer goles, lo digo siempre”, fue la autocrítica del tandilense.

El complemento le tenía preparado lo mejor, a él y al equipo. En lo personal, se tomó unos segundos para rematar de zurda al gol el centro de Gabriel Hacuhe . Y, en lo colectivo, fue el resurgir para que minutos después Pedro Souto anotara el 2-1 definitivo.

Al respecto, el exAtlanta reconoció que “por suerte pude cambiar el chip, llegó el gol rápido, al toque llegó el segundo, lo pudimos dar vuelta enseguida y nos quedamos con las sensaciones del segundo tiempo porque creo que lo hicimos muy bien”.

Marcos Echeverría había marcado goles en las fechas 9 y 22. Por eso, fue una especie de desahogo. “No se me venía dando, lo intento, lo busco siempre, el penal me tocó errarlo, pero bueno, pero sé que el próximo si hay lo voy a volver a patear porque esto es así. Si lo hubiese metido sería todo lindo, pero llegó rápido en el segundo tiempo, pero van a ser cosas para mejorar”, agregó el delantero de 23 años.

Para qué está este Temperley

Segunda victoria consecutiva para Temperley, tercero en la zona B de la Primera Nacional con 43 puntos, a cinco del líder Tristán Suárez -con un partido pendiente- y con la ilusión de no solo clasificar al Torneo Reducido, sino de disputar la final directa por el primer ascenso.

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“Esto es lo que es Temperley o lo que somos nosotros en sí. Sabemos que seguimos peleando ahí arriba, acá en casa nos hacemos muy fuertes y estamos todos muy contentos por eso”, destacó.

Quilmes asoma en el horizonte: “Se viene un lindo partido, un lindo desafío. Como es la categoría son todos partidos difíciles y más cuando nos toca salir de casa, así que vamos a ir a buscar los tres puntos como lo hacemos siempre para seguir ahí arriba”.

El partido entre el Gasolero y el Cervecero se jugará el próximo domingo desde las 16, en el estadio Centenario. Temperley no le gana a Quilmes como visitante desde el Torneo Preparación de Primera B 1974. Fue 2-0, con goles de Horacio Luis Agostinelli y Pedro Vicente Patti.