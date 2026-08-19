El desafío que tendrá Temperley después de ganarle el clásico a Los Andes

Temperley se quedó con el clásico ante Los Andes con una contundente victoria por 3 a 0 en el estadio Alfredo Beranger y repitió el triunfo que había logrado en la ida. Por eso, de cara a lo que resta de la Primera Nacional , el desafío será consolidarlo con buenos resultados para no repetir lo de la primera rueda.

Lo que sucedió después de la victoria en Lomas de Zamora por la fecha 7 fue lo siguiente: el equipo de Nicolás Domingo estuvo ocho partidos sin poder ganar y en esos dos meses posteriores vivió una pequeña crisis que tuvo su punto cúlmine con el 5 a 0 en contra Deportivo Maipú en condición de local.

Clásico gasolero. El sello de Souto y Hauche en el triunfo histórico de Temperley sobre Los Andes

Expectativa. Banderazos y aliento: todo el color de la previa de Temperley - Los Andes

En esa dura goleada en el "Teatro de Turdera", el Gasolero tocó fondo y a partir comenzó a transitar el camino de la recuperación que, después de la derrota ante Gimnasia de Jujuy y el empate ante Nueva Chicago, se tradujo en una seguidilla de victorias importantes.

Ese bache obligó a Temperley a tener que encadenar varios triunfos seguidos para recuperar los puestos perdidos y lo consiguió: ganó siete de los últimos 11 partidos, con dos empates y apenas dos derrotas, y gracias a eso hoy se encuentra en la tercera colocación de la zona B.

Gabriel Hauche abrió el triunfo de Temperley en el clásico.

Por eso, de cara a los últimos 11 partidos de la fase regular, el equipo que dirige Domingo deberá no relajarse después de la victoria en el derbi barrial y mantener una regularidad de buenos resultados para soñar en grande con pelear el primer puesto de su grupo. Hoy, con un partido más, se encuentra a cinco unidades del líder Tristán Suárez.

Lo que le resta jugar a Temperley

El Gasolero comenzará a transitar la etapa que más dolores de cabeza le generó en la etapa inicial, pero ahora lo encuentra más afianzado y consolidado como equipo. Además, salvo Midland (lo recibe de local este domingo) y Gimnasia de Jujuy, todos sus rivales se encuentran afuera de la zona de Reducido y algunos también están complicado con el descenso como Güemes de Santiago del Estero, Patronato y Chacarita.

El panorama, por ende, despierta mucha ilusión en los hinchas celestes, sabiendo que la misión será consolidar lo hecho en el clásico para soñar en el grande. De local recibirá Midland, Colegiales, Almagro, Gimnasia de Jujuy, Nueva Chicago y Chacarita, mientras que de visitante enfrentará a Quilmes, Patronato (Entre Ríos), Deportivo Maipú (Mendoza), San Martín (San Juan) y Güemes (Santiago del Estero).