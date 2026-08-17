El sentido descargo de Adrián Arregui tras la goleada de Temperley

Temperley arrasó con Los Andes en el clásico disputado en el estadio Alfredo Beranger . Fue un 3-0 lapidario, de esos que marcan a fuego, que volvió a encender la ilusión del Gasolero y dejó secuelas del otro lado. El capitán Adrián Arregui expresó todos sus sentimientos.

El volante del equipo de Nicolás Domingo marcó el termómetro de la mitad de cancha y, tras la goleada, dijo sentir un “orgullo” muy grande por él y todos sus compañeros que dejaron el alma en la cancha.

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“La verdad que muy contento, lo merecíamos, jugamos con nuestra gente, con nuestra familia. El club hizo un video muy lindo. Y nada, los sueños están para hacerse realidad y tengo un orgullo muy grande por este grupo”, sintetizó Adrián Arregui en diálogo con LocosxTemperley.

El oriundo de Berazategui está plenamente identificado con el club, atraviesa su cuarto ciclo y a los 34 años muchas cosas pasan por su cabeza. Sin embargo, sabe cómo disfrutar este presente.

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Lo invadió la nostalgia

“Como digo y hablamos siempre con muchos no sabemos si es lo último o no es lo último de nosotros acá, pero a veces como buenos partidos, a veces con malos de parte de todos, pero que el corazón es de Temperley y somos muchos, no somos pocos. Y eso hasta que termine va a ser así”, reflexionó el Samurai de Turdera.

Por último, el experimentado mediocampista dijo que “pase lo que pase este resultado para nosotros es muy importante porque estaba la familia, la gente, lo merecían, porque demostramos que tenemos unos huevos grandes y tenemos mucha fe”.

Temperley achicó el historial

Temperley se quedó con los dos clásicos de la temporada, ya que el 29 de marzo se impuso por 1-0 en Lomas de Zamora con un gol agónico de Fernando Brandán. Ahora, la diferencia en el historial es de seis partidos a favor de Los Andes.

Para Adrián Arregui, fue una revancha personal, puesto que no había podido jugar en la primera rueda en el estadio Eduardo Gallardón por una lesión que arrastraba de la fecha anterior frente a Atlanta.

El Gasolero quedó 3º en la zona B de la Primera Nacional con 40 puntos, por detrás de Tristán Suárez (45) y Gimnasia y Esgrima de Jujuy (44), mientras que Atlanta (39), tienen un partido menos, lo mismo que el líder. En tanto Los Andes (33), por primera vez en la temporada se ubica fuera del lote que clasifica al Torneo Reducido.