Proponen en Temperley, un encuentro gratuito para disfrutar de la música típica latinoamericana

Este sábado a las 20 en Temperley se podrá disfrutar de Natural Trío que abordará la música nativa y de Latinoamerica.

Una jornada cargada de ritmos de la música de Latinoamérica es lo que brindarán este sábado a las 20 en el espacio Casa Kilhawe de Temperley con la presentación gratuita de la banda Natural Trío, un buffet económico y las ganas de pasar un momento distinto con el mejor sonido de la música en vivo.

En Suárez 326, Temperley por primera vez se festejará el Día Mundial del Folklore que se celebra cada 22 de agosto con un espectáculo gratuito donde se resaltará lo que es la fusión de ritmos de la región.

La historia cuenta que el 22 de agosto de 1846, el arqueólogo británico William John Thoms escribió, en una revista inglesa por primera vez la palabra folklore. Se trataba de una revista de Londres. La palabra nace la fusión de folk (pueblo) y lore (saber).

Pero, en Argentina se une al nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (22 de agosto de 1865), padre de la ciencia folklórica de Argentina y quien es reconocido por realizar los primeros estudios sistemáticos y exploraciones arqueológicas del patrimonio cultural del país. Luego, en 1960 la UNESCO oficializó la fecha a nivel global.

Un concierto único e imperdible en Temperley

Por eso, para festejar el Día del Folklore, en Kilhawe lo van a celebrar con un concierto de esas músicas que sonaron y suenan en los patios de las casas de todo el país. Los que se acerquen van a tener la oportunidad de escuchar y ver en vivo por primera vez a Natural Trío que se encarga de fusionar música americana.

Los que asistan al concierto se van a encontrar con un repertorio de músicas de este lugar del mundo que conectan con las raíces y con nuestros lugares de nuestro país. Recorrerán las mejores chacareras, zambas, tangos y también algunas fusiones con músicas de Latinoamérica muy conocidas por todos.

Natural Trío que está compuesto por los músicos Alejandro Guardia, Andrés Ledesma, Raúl Noriega, tratará de recordar esas canciones que sonaron y aún suenan en los patios y que van formando parte de nuestro folklore y que se fusionan con otros ritmos latinoamericanos.

"La presentación se llama 'Músicas del patio' porque van a interpretar los temas de esas familias de antes que se juntaban y escuchaban este tipo de temas conocidos por la mayoría", afirmó la coordinadora de Casa Kilhawe, Roxana Domínguez, quien además agradeció el apoyo de Cultura Lomas y recordó que estará a disposición un buffet con precios populares para los que quieran tomar o pedir algo para comer.

Cómo reservar un lugar

Lo único que hay que hacer es reservar porque los cupos del lugar son limitados. La entrada es totalmente libre y gratuita con el objetivo principal de ir con todas las ganas de pasarlo bien.

"Nosotros encontramos ésta linda manera de poder festejar con la comunidad el Día del Folklore y de forma gratuita para que todos puedan participar", resaltó Domínguez.

Para reservar una entrada para asistir al show musical hay que enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: 1154777319