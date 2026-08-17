Alvear y San Martín, dos calles de Lomas que recuerdan una vieja disputa.

Una esquina de Lomas de Zamora puede convertirse en una puerta de entrada a la historia argentina. Las calles Alvear y San Martín , que aparecen próximas en distintos lugares, remiten a dos figuras centrales de la Independencia nacional y a una relación que pasó de la cercanía inicial a profundas diferencias políticas.

Hay una curiosidad que se repite al recorrer distintos mapas urbanos: donde aparece una calle dedicada a Carlos María de Alvear, muchas veces también se encuentra una San Martín cerca. La coincidencia no es solamente geográfica. Detrás de esos nombres existe una historia compartida, marcada primero por la amistad política y luego por el enfrentamiento.

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José de San Martín y Carlos María de Alvear llegaron juntos a Buenos Aires en 1812, después de haber desarrollado parte de su carrera militar en Europa. Ambos participaron de la creación de la Logia Lautaro, una organización vinculada al proceso independentista.

En aquellos primeros años, sus trayectorias estuvieron estrechamente relacionadas. Alvear tuvo un papel en el regreso de San Martín y ambos compartieron espacios políticos y militares durante el comienzo de la Revolución.

Incluso existió un vínculo familiar: Alvear fue padrino del matrimonio de San Martín con Remedios de Escalada.

Cuando los caminos comenzaron a separarse

Con el avance del proceso revolucionario aparecieron diferencias cada vez más marcadas. La disputa no fue simplemente personal: detrás de ambos dirigentes había distintas miradas sobre la organización política y el futuro de las Provincias Unidas.

San Martín concentró su proyecto militar en la emancipación sudamericana. Su estrategia terminó teniendo como grandes hitos el cruce de los Andes y las campañas que llevaron a la independencia de Chile y Perú.

Alvear, en cambio, tuvo una trayectoria política ligada con mayor intensidad al poder porteño. En 1815 asumió como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en un contexto de fuertes enfrentamientos internos.

La rivalidad llegó a tal punto que San Martín quedó enfrentado con sectores vinculados al poder de Buenos Aires. Con el paso del tiempo, las diferencias entre ambos quedaron incorporadas a las distintas interpretaciones sobre el rumbo que debía tomar el país.

La historia también aparece en Lomas de Zamora

En Lomas de Zamora, como sucede en numerosas ciudades argentinas, esos debates históricos sobreviven en el nombre de las calles. Alvear y San Martín forman parte del paisaje cotidiano y pueden pasar inadvertidas entre recorridos, comercios y esquinas.

Sin embargo, detenerse frente a esos carteles permite encontrar una historia mucho más amplia: dos hombres que compartieron regreso al país, espacios políticos y momentos decisivos de la Independencia, pero terminaron representando caminos diferentes.

Las calles no cuentan por sí solas quién tuvo razón. Sí conservan los nombres de quienes participaron de una etapa decisiva de la Argentina. Y, en ocasiones, una pregunta surgida al cruzar una esquina alcanza para volver a mirar la historia desde otro lugar.