lunes 17 de agosto de 2026
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17 de agosto de 2026
En septiembre.

La Universidad de Lomas lanza cursos gratuitos de acercamiento al primer empleo

Son abiertos a la comunidad y se dictarán en la Facultad de Ingeniería de la UNLZ en el marco del programa Lomas XT. Las opciones y cómo anotarse.

Los cursos se dictarán dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas a partir de septiembre.&nbsp;

Los cursos se dictarán dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas a partir de septiembre. 

A partir de septiembre se podrá ser parte de los cursos a los que ya se pueden inscribir los interesados en capacitarse como operador logístico, instalación y mantenimiento de aire acondicionado domiciliario o en energía solar fotovoltaica.

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El ingeniero Orlando Ledezma, secretario de planificación y desarrollo territorial de la Facultad de Ingeniería, explicó: "Lomas XT es un programa que funciona dentro de la Universidad de Lomas, pero cada facultad lanza distintos cursos en ese marco. Nosotros decidimos brindar alternativas para quienes estén intentando incorporarse al ámbito laboral o para los que quieran sumar aprendizaje a lo que ya saben".

Una oportunidad de capacitarse gratis en Lomas de Zamora

Los tres cursos pertenecen y se van a poder tomar a partir de septiembre gracias a la secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial de la Facultad de Ingeniería. "Decidimos formar a la comunidad en cursos distintos a los que brinda Lomas XT porque consideramos que son más de prioridad y sobre temáticas en las que hay salida laboral", afirmó Ledezma.

Sobre los detalles de cada curso informaron que son de modalidad presencial y que la carga horaria depende de cada uno de los cursos que elijan para asistir.

"Hay cursos que requieren de una asistencia de dos días por semana con una carga horaria que puede ir de entre dos a tres horas por día de cursada", comentaron los organizadores de la Facultad de Ingeniería.

Los detalles de los cursos

El Programa Lomas XT de la Facultad de Ingeniería brindará tres cursos distintos a los que se deberá asistir los días y horarios indicados. Los que estén interesados en acceder a la capacitación sobre Energía Solar Fotovoltaica deberán asistir a la facultad ubicada en el cruce de Camino de Cintura (Ruta Provincial N° 4) y la Avenida Juan XXIII, Lomas los días lunes en el horario de 12 a 14. Abarca desde fundamentos de electricidad hasta el dimensionamiento y montaje de paneles solares. Arranca el 7 de septiembre.

Los que estén interesados en el curso de instalación y mantenimiento de aire acondicionado domiciliario deberán asistir también a partir del lunes 7 de septiembre y los martes en el horario de 14.30 a 17.30.

En tanto, para cursar operador logístico, los días serán los viernes de 18.30 a 21.30. Lo más importante de esta alternativa que los que se anoten van a aprender los fundamentos para planificar, coordinar y controlar el flujo de mercancías, información y servicios desde el proveedor hasta el cliente final. El primer día del curso será el 4 de septiembre.

Cómo anotarse

Para anotarse a alguna de estas tres alternativas, simplemente hay que llenar un formulario de inscripción online que se encuentra ingresando en la cuenta de Instagram: @fiunlz

Para consultas sobre la dinámica de los cursos o dudas sobre los mismos se pide enviar un mail a: [email protected]

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