Operaban desde la cárcel en Lomas de Zamora y hacían estafas virtuales: cuatro detenidos

Desarticularon una banda delictiva que se dedicaba a realizar estafas telefónicas y virtuales desde una cárcel en Lomas de Zamora . Hubo cuatro detenidos, entre ellos el líder, quien coordinaba el negocio ilegal desde su celda.

La investigación comenzó tras la denuncia de varios comercios de la zona norte del Conurbano bonaerense. Los delincuentes llamaban a casas de electrodomésticos y concesionarias de motos para realizar compras fraudulentas de alto valor económico , mediante transferencias e instrumentos de pago apócrifos.

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Los detectives encargados de la investigación descubrieron cómo era la logística y las tareas que tenía cada miembro de la banda involucrada. El líder coordinaba al grupo desde la Unidad Penal N°58 de Lomas de Zamora y coordinaba las acciones desde su celda.

A partir de las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°3 ordenó tres órdenes de allanamientos en distintos domicilios: uno en la cárcel de Lomas, otro en Ezeiza y otro en Maquinista Savio .

Los operativos fueron realizados por efectivos de la DDI Zárate-Campana, con el apoyo estratégico de la Sub DDI Escobar y la Sub DDI Zárate. Lograron la detención del líder de la banda en su celda, otros dos hombres y una mujer.

En los allanamientos, se secuestró material tecnológico clave para la causa. Según informaron fuentes policiales, incautaron dos computadoras portátiles, una tablet, varios teléfonos celulares y una consola PlayStation 5.

Los cuatro detenidos quedaron imputados por “estafas reiteradas” y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 Descentralizada de Escobar, dependiente del Departamento Judicial Zárate-Campana.