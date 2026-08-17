lunes 17 de agosto de 2026
Escribinos
17 de agosto de 2026
Cuatro detenidos.

Operaban desde la cárcel en Lomas de Zamora y hacían estafas virtuales: cuatro detenidos

El grupo llamaba a comercios para hacer compras fraudulentas con medios de pago apócrifos. El cabecilla coordinaba las estafas desde la Unidad N°58 de Lomas.

Hubo cuatro detenidos.

Hubo cuatro detenidos.

Desarticularon una banda delictiva que se dedicaba a realizar estafas telefónicas y virtuales desde una cárcel en Lomas de Zamora. Hubo cuatro detenidos, entre ellos el líder, quien coordinaba el negocio ilegal desde su celda.

La investigación comenzó tras la denuncia de varios comercios de la zona norte del Conurbano bonaerense. Los delincuentes llamaban a casas de electrodomésticos y concesionarias de motos para realizar compras fraudulentas de alto valor económico, mediante transferencias e instrumentos de pago apócrifos.

Lee además
La principal acusada sigue prófuga.
A seis meses.

Giro en el caso: se demora el pedido de juicio contra las gitanas acusadas de la estafa mortal en Budge
La concesionaria de Temperley fue clausurada.
Causa abierta.

Denuncian que exempleadas de la concesionaria de Temperley siguen estafando mientras el dueño continúa prófugo

Los detectives encargados de la investigación descubrieron cómo era la logística y las tareas que tenía cada miembro de la banda involucrada. El líder coordinaba al grupo desde la Unidad Penal N°58 de Lomas de Zamora y coordinaba las acciones desde su celda.

Allanamientos y cuatro detenidos por las estafas

Elementos utilizados para las estafas.

Elementos utilizados para las estafas.

A partir de las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°3 ordenó tres órdenes de allanamientos en distintos domicilios: uno en la cárcel de Lomas, otro en Ezeiza y otro en Maquinista Savio.

Los operativos fueron realizados por efectivos de la DDI Zárate-Campana, con el apoyo estratégico de la Sub DDI Escobar y la Sub DDI Zárate. Lograron la detención del líder de la banda en su celda, otros dos hombres y una mujer.

En los allanamientos, se secuestró material tecnológico clave para la causa. Según informaron fuentes policiales, incautaron dos computadoras portátiles, una tablet, varios teléfonos celulares y una consola PlayStation 5.

Los cuatro detenidos quedaron imputados por “estafas reiteradas” y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 Descentralizada de Escobar, dependiente del Departamento Judicial Zárate-Campana.

Temas
Seguí leyendo

Giro en el caso: se demora el pedido de juicio contra las gitanas acusadas de la estafa mortal en Budge

Denuncian que exempleadas de la concesionaria de Temperley siguen estafando mientras el dueño continúa prófugo

Hay nuevas denuncias por estafas en la concesionaria de Temperley, mientras buscan al dueño

La Universidad de Lomas lanza cursos gratuitos de acercamiento al primer empleo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Una fecha de encuentro para los vecinos de Banfield.
Desde las 12.

Banfield festeja hoy sus 153 años: música, gastronomía y stands

Las más leídas

Te Puede Interesar

 Hayden Panettiere había comenzado su carrera en la niñez.  video
Tristeza.

Hayden Panettiere, protagonista de "Scream", murió a los 36 años