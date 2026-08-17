lunes 17 de agosto de 2026
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17 de agosto de 2026
Torneo Clausura.

Lanús quiere seguir de remontada ante Independiente en un duelo clave

En la Fortaleza, Lanús busca su lugar en copas frente a un rival directo como Independiente, que llega a los tumbos. Desde las 17.

Lanús, con un duelo clave para las copas.

Lanús, con un duelo clave para las copas.

Lanús, que maquilló su imagen con una goleada en Córdoba frente a Talleres, recibirá a un Independiente en llamas que tiene nuevo entrenador luego de la salida de Gustavo Quinteros, por la 5º fecha de la zona A del Torneo Clausura.

El encuentro se jugará desde las 17, en el estadio Néstor Díaz Pérez, con el arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy, secundado por Juan Mamani y Pablo Gualtieri. Cuarto árbitro: Damián Rubino. VAR: Sebastián Zunino. AVAR: Jorge Broggi. El partido será televisado por TNT Sports.

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El Granate volvió a la victoria luego de dos derrotas consecutivas, sumado al duro golpe de la eliminación en la Copa Sudamericana. Cuando más apretaba la soga, el equipo dio una muestra de carácter goleando a la T por 3-0 con goles de Dylan Aquino y Yoshan Valois -2-.

Y, ante Independiente, no solo deberá revalidar aquello, sino que enfrente estará el equipo al que le quiere arrebatar el último puesto para la clasificación a las copas internacionales 2027.

Lanús quiere seguir mejorando.

Lanús quiere seguir mejorando.

Con un solo objetivo por delante, es probable que Mauricio Pellegrino repita los 11 que se lucieron en la noche cordobesa, aunque los dos goles del colombiano le abren la chance de volver a la titularidad, además de José María Canale, recuperado de su lesión.

Independiente, la contracara

El Rojo de Avellaneda es la contracara. Dos derrotas en fila en el Torneo Clausura y el mazazo ante a Atlético Tucumán (0-4) por Copa Argentina, que el jueves le costó el puesto al entrenador Gustavo Quinteros. Sin rodeos, los dirigentes dieron con el nuevo DT.

Ante la sorpresa de muchos, el elegido es Jadson Viera, brasilero nacionalizado uruguayo, campeón como jugador con Lanús del Torneo Apertura 2007 bajo la conducción de Ramón Cabrero.

Será un desafío más que importante para Jadson Viera -cuyos pergaminos como técnico son Boston River y Nacional-, en un club que no gana un título local desde el Torneo Apertura 2002.

Probables formaciones de Lanús e Independiente

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale o Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Dylan Aquino; Yoshan Valois o Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente: Rodrigo Rey o Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdés, Kevin Lomónaco y Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Cruci y Santiago Montiel; Maximiliano Gutiérrez, Maximiliano Meza y Gabriel Ávalos o Matías Abaldo. DTS: Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio (interinos).

Hora:17. Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports Premium.

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