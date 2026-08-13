jueves 13 de agosto de 2026
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13 de agosto de 2026
Golpe certero.

Mauricio Pellegrino: "La respuesta siempre está en lo actitudinal"

Lanús fue contundente y goleó a Talleres de Córdoba. El entrenador Mauricio Pellegrino rescató el factor anímico para salir de la mala racha que atravesaban.

Mauricio Pellegrino destacó el partido de Lanús.

Mauricio Pellegrino destacó el partido de Lanús.

Lanús debía reaccionar luego de varios tropiezos. Y, frente a Talleres de Córdoba, tuvo contundencia para redondear un 3-0 que le dio respiro en el Torneo Clausura Con el triunfo, el equipo de Mauricio Pellegrino llegó a los 30 puntos en la tabla anual, manteniéndose fuera de la clasificación a copas por diferencia de goles con Independiente, su próximo rival.

Dos goles del colombiano Yoshan Valois, y el primero de Dylan Aquino, estiraron el invicto contra el Albiazul a 13 encuentros sin derrotas, con 10 triunfos. Además, fue el quinto éxito consecutivo del Granate en Córdoba.

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Qué dijo Mauricio Pellegrino

El entrenador Mauricio Pellegrino calificó como “bueno” el partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, donde remarcó la “supremacía” de Lanús.

“Fue un buen partido en líneas generales, en todos los aspectos, creo que (el equipo) lo logró con autoridad, con energía, de principio a fin, contra un buen rival. Lo que hemos trabajado en la semana es seguir en la misma línea, confiando en lo que veníamos haciendo”, destacó el DT del Granate.

Yoshan Valois y Dylan Aquino, goleadores de Lanús en Córdoba.

Yoshan Valois y Dylan Aquino, goleadores de Lanús en Córdoba.

La Copa libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina fueron mazazos tremendos para un plantel que tenía grandes expectativas en todos los frentes. Y, en eso, hizo hincapié el DT. “Después de la eliminación en la copa perdimos dos partidos que no merecíamos, pero el fútbol argentino es difícil, es así. Cuando se juntan dos resultados desfavorables te quita un poco esa confianza y tenés una sensación de vacío cuando uno obtiene derrotas”.

A pesar de ese momento negativo, confió en la recuperación anímica de sus dirigidos. “La respuesta siempre está en lo actitudinal, como uno reacciona, como se levanta. Es normal a veces en el tiempo tener pequeñas malas rachas. Para mí la respuesta del equipo fue muy buena en ese aspecto. Ahora, después tenés que convertir los goles y los hicimos en los momentos justos. El rival se fue desordenando, pero el equipo estuvo sólido, hemos jugado un buen partido a todos los niveles y es un gran triunfo porque lo necesitábamos”, destacó.

Lo que viene para Lanús

Mauricio Pellegrino, que volvió a amargar a un equipo de Jorge Sampaoli -final de la Copa Sudamericana 2025-, tuvo palabras de elogios para sus dirigidos: “Hemos demostrado fuerza de voluntad, capacidad de reacción y unión de equipo. Quiero felicitar a los chicos. Esperamos sumar tres puntos nuevamente”.

Esa nueva victoria que buscará Lanús será el próximo lunes 17 frente a Independiente, en la Fortaleza, desde las 17, por la 5º fecha de la zona A del Torneo Clausura. Las dirigencias de ambos clubes se encuentran gestionando la posibilidad de que se juegue con público visitante en Cabrero y Guidi.

El partido será dirigido por Sebastián Martínez Beligoy, secundado por Juan Mamani y Pablo Gualtieri. Cuarto árbitro: Damián Rubino. VAR: Sebastián Zunino. AVAR: Jorge Broggi. TV: TNT Sports Premium.

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