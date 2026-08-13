Una empresa familiar de Temperley, en el podio del mejor Alfajor Argentino

Carina Chirino es la cabeza de la empresa familiar que es reconocida en Temperley y en distintos torneos por la elaboración de alfajores artesanales.

El Campeonato Argentino del Alfajor se desarrolló el último fin de semana y la empresa familiar de Temperley , "Mencantó" se llevó el segundo puesto. "Fuimos a pelear el bicampeonato, queríamos defender el título, pero como nuestra Selección Argentina de Fútbol salimos subcampeones", contó la cabeza del emprendimiento: la pastelera, Carina Chirino .

El año pasado con el alfajor Delirio se llevaron el primer puesto del campeonato, por eso en esta nueva edición tenían la expectativa puesta en poder ganarlo de nuevo, pero como la pastelera de Temperley dijo: "Los dos primeros puestos quedaron en la zona Sur", ya que el ganador de este año es de la localidad de Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría .

"No nos fue nada mal, estamos muy satisfechos por el logro obtenido que no es poco", aseguró Chirino y reflexionó: "Estar dos años entre los mejores nos llena de felicidad y orgullo. Somos como nuestra selección. Feliz con mi gran equipo y mi inmensa familia que me acompaña codo a codo para lograr todo esto que vivimos".

Este año el Campeonato Argentino del Alfajor se desarrolló en el Estadio de Ferro con entrada libre y gratuita. Entre más de 300 concursantes, el alfajor artesanal de Temperley que se llama "Crumble de manzana" se llevó el nuevo podio.

"Cada alfajor que pienso para estas competencias son especiales y por eso en esta oportunidad trabajé con mi gente en este sabor que es tan reconocido en las tortas de manzanas", definió Chirino sobre lo que ella cranea y luego, junto a su equipo va desarrollando para entregar un producto final 100% artesanal.

Quienes lo probaron aseguraron que más que un alfajor es una delicatessen y un verdadero postre para disfrutar. Tiene tapas de sabor vainilla, confitura casera de manzanas, un toque de canela, azúcar morena y nueces. "Para coronar el alfajor decidí hacer un baño muy suave y fino de limón. Agregamos un topping de crumble crocante", explicó la experta en los alfajores artesanales.

Una empresa familiar en constante crecimiento

Mencantó cuenta con su propio taller en Temperley donde hacen la elaboración artesanal de cada alfajor y está a cargo de la pastelera Chirino, pero detrás de ella hay un equipo compuesto por su propia familia. "Trabajo con mi marido, mi mamá, mi hermana, mi hijo y hace poco sumamos a una amiga", contó sobre la importancia de mantener el negocio junto a las personas de confianza.

La producción que hace semana a semana y trabajan mucho a pedido. Cuando participan de los concursos saben que enseguida se agota el alfajor ganador porque han participado en varios certámenes con muy buenos resultados.

Carina es pastelera profesional y además experta en decoración de tortas. Mencantó fue creciendo con los años pero fue en 2018 que comenzó a crear la primera línea de alfajores premium con una gran cantidad de gustos surtidos.

"Al principio estaba sola, pero cuando comenzó a funcionar el emprendimiento sumé a mi gente, a mi marido que se encarga de todo lo que es comprar la materia prima y a mi mamá que se dedica a la pastelería creativa", detalló sobre los comienzos en que se dedicaba a su trabajo en relación de dependencia y al proyecto de los alfajores.

Cuando sintió que el emprendimiento crecía y no podía con las dos cosas, decidió dejar todo y dedicarse de lleno a su pasión por la pastelería y sobre todo por los alfajores que es el fuerte que hoy maneja a la perfección.

Sobre su incursión en los concursos o torneos, comentó que lo primero que hizo fue presentarse al Primer Campeonato Argentino del Alfajor donde se llevó dos medallas de oro y una de plata. "Fue una oportunidad que nos sumó un montón porque si bien no obtuvimos la copa como luego pasó el año pasado, nos entusiasmó mucho y creo que fue el gran impulso para crear alfajores ganadores como el campeón Delirio y el subcampeón Crumble", declaró con plena seguridad que va a seguir competiendo para continuar siendo el mejor alfajor de Temperley, de Lomas y del mundo.