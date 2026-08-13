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13 de agosto de 2026
Orgullo.

Chela cumple 100 años y lo celebra en Lomas: "Fui una de las primeras mujeres que votó"

La vecina de Lomas nació el 13 de agosto de 1926 y hoy festeja sus 100 años con cuatro generaciones de su familia.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Su número de docuemento es 9675.

Su número de docuemento es 9675.

Este 13 de agosto Lidia Olinda González, Chela, celebra sus 100 años en su casa en Lomas de Zamora, rodeada por varias generaciones de una familia que la tiene como su gran referente. "Llego a los 100 así que no me puedo quejar, la estoy pasando bastante bien", expresó.

En la previa de su festejo, en diálogo con Diario La Unión repasó momentos de su historia y les dejó un mensaje a sus nietos y bisnietos, claro y contundente: "Que vivan bien".

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Su primera nieta, Cecilia, fue guiando las preguntas mientras el resto de la familia acompañaba el momento. Hubo intentos por recordar algunos de los hitos de su juventud, como haberse recibido de perito mercantil, un logro poco habitual para la época: "Eso quedó para después, mija. Ahora hablemos de lo importante".

"Lo que sí te digo es que fui de las primeras mujeres que pudo votar", recordó Chela.

Testigo de un hito histórico

"Lo que sí te digo es que fui de las primeras mujeres que pudo votar", recordó Chela con orgullo. Para hacerlo tuvo que tramitar a los 18 años su libreta de enrolamiento, todavía la conserva, un documento con un número que sorprende a quienes la atienden en cualquier lado: 9.675.

"Fui de las primeras mujeres que votó. Por eso tengo ese número tan chiquito", explicó, y es el recuerdo de una época en la que las mujeres comenzaron a conquistar un derecho fundamental. "Se podría decir que soy de la época que salió la ley para la mujer. O sea, feminista, luchadora", expresó.

La felicidad de su vida

Durante décadas acompañó la crianza de sus nietos y convirtió su hogar en un lugar de encuentro permanente. "Los tuve mucho tiempo en casa conmigo. Estoy encantada de todos y agradecida de todos porque me hicieron pasar unos días hermosos".

Al repasar esos años, no dudó en señalar cuál fue la mayor felicidad de su vida: "Fui muy feliz con todos ellos, tanto con uno como con otro. Fue lo más feliz: haber estado con todos".

Chela, la vecina de Lomas de Zamora que celebra 100 años de vida.

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