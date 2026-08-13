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13 de agosto de 2026
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Sobra Milonga presenta otra edición de la "Fiesta Milonguera"

Sobra Milonga organiza otra edición del histórico encuentro de la cultura popular en el sur del Conurbano.

Sobra MIlonga tocará en vivo.&nbsp;

Sobra MIlonga tocará en vivo. 

La Cooperativa Cultural Sobra Milonga organiza una nueva edición de la "Fiesta Milonguera", un encuentro cultural que supo convertirse en una referencia para la escena independiente del sur del Conurbano bonaerense. La cita será el sábado en el Galpón Sosa de Avellaneda.

Durante varios años, la "Fiesta Milonguera" reunió en Temperley a músicos, artistas, feriantes y vecinos en jornadas donde la cultura popular, la autogestión y el encuentro comunitario fueron protagonistas.

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“Hoy, aquella experiencia vuelve renovada, manteniendo el espíritu que la convirtió en un espacio querido por el público”, dicen desde Sobra Milonga, los organizadores de esta movida.

Sobra Milonga organiza otra

Sobra Milonga organiza otra "Fiesta Milonguera".

Sobra Milonga y mucho más

Organizada por la Cooperativa Cultural Sobra Milonga, esta nueva edición contará con las presentaciones de Bloque Ensamble, Baila La Chola, Sobra Milonga y La Reina Carlos, además de feria de emprendedores, gastronomía popular y propuestas artísticas.

“Bajo el lema ‘La alegría del barrio como bandera de resistencia’, Fiesta Milonguera propone volver a encontrarse alrededor de la música, el arte y los proyectos colectivos, reafirmando el valor de la cultura independiente y comunitaria”, agregan.

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