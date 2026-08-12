Chiara Mancuso de Gran Hermano sufrió un accidente: cómo se encuentra

Chiara Mancuso, exparticipante de Gran Hermano , sufrió un fuerte accidente de tránsito cuando iba en su auto con su novio. A través de sus redes sociales, la hija de Alejandro Mancuso contó detalles de lo ocurrido y mostró cómo quedó el vehículo.

Poco después del accidente, Chiara Mancuso explicó que tanto ella como el conductor del otro auto se encontraban en buen estado. “Bueno, gente, la verdad es que nos dimos un golpazo, pero estamos bien, así que no se preocupen. El señor del otro auto también está bien”, comenzó diciendo.

“Bueno, gente, la verdad es que nos dimos un golpazo, pero estamos bien, así que no se preocupen. El señor del otro auto también está bien”, aseguró.

La ex Gran Hermano remarcó que lo fundamental fue que el accidente no terminó con nadie herido. “Lo más importante es que no nos pasó nada y lo más valioso es que estamos bien. Básicamente, los autos se arreglan, las personas...”, expresó.

UNA EX GH TUVO UN ACCIDENTE Chiara Mancuso contó que chocó con su auto y mostró cómo quedó el vehículo. pic.twitter.com/785EJhm7HI

Luego, Chiara Mancuso volvió a aparecer en sus historias y mostró parte de la situación que estaba viviendo. “Yo no puedo creer. Estamos en la parte de atrás del auto haciendo la denuncia. Una locura”, relató.

“Yo las situaciones que son así me las tomo bien, porque no hay nada que hacer, solo agradecer que estamos bien, que no nos pasó nada, no nos lastimamos y que el auto lo voy a arreglar”, reflexionó ante sus seguidores.

“Ay, Chi... más que Paredes quedó Paredón” y siguió: “Igual hoy estoy un poco triste porque se me hizo pelota. Pero tiene solución. Y tengo el mejor novio del mundo”. “Gracias a Dios que nosotros estamos bien y el señor también”, cerró, Chiara Mancuso.