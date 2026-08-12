Detienen en Lomas de Zamora al acusado por un violento robo a mujer embarazada

Tras una serie de allanamientos en Lomas de Zamora , detuvieron a un delincuente que había asaltado y golpeado a una mujer embarazada en un local de ropa de Esteban Echeverría .

El violento episodio ocurrió el miércoles 5 de agosto por la tarde. Un grupo de ladrones armados entró al local de ropa "Franco Sport", ubicado en la calle Elizalde al 8600 , y redujeron rápidamente a la dueña y a su nuera, quien trabajaba con ella en el lugar.

CAYÓ BANDA ARMADA QUE DESVALIJÓ LOCAL AMENAZANDO ENTRE OTROS A UNA MUJER EMBARAZADA - Fue en Echeverría. pic.twitter.com/Zy9Nha0R6W

Los delincuentes golpearon a la propietaria del comercio y la arrastraron por el suelo. Ella intentó resistirse, pero la redujeron violentamente a pesar de que cursaba un embarazado avanzado . A su nuera la llevaron hacia la parte trasera del local. Los ladrones robaron mercadería y dinero y escaparon.

Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del local. Las imágenes fueron claves para la investigación. La Policía Bonaerense constató además que los delincuentes habían escapado en una Peugeot Partner bordó.

La detención en Lomas de Zamora

Uno de los involucrados en el robo fue detenido en Lomas de Zamora.

Una semana después del hecho, efectivos policiales realizaron una serie de allanamientos en distintos puntos de la Zona Sur del Conurbano para dar con los sospechosos. Así lograron la detención de un sujeto identificado como G.A.R., de 31 años, domiciliado en Lomas de Zamora.

Durante los procedimientos, la Policía recuperó parte de la mercadería robada y encontró documentación que permitió confirmar la identidad de una mujer que manejaba la Partner bordó el día del robo. Por ahora, permanece prófuga.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría y quedó imputado por el delito de “robo agravado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en poblado y banda”. La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 de Esteban Echeverría.