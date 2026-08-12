Quiénes son las dos ex Gran Hermano que participarán en MasterChef Celebrity

Telefe se prepara para la siguiente etapa en su programación y, con Gran Hermano Generación Dorada llegando a su fin , MasterChef Celebrity se encuentra ultimando detalles para su nueva edición y se conocieron los nombres de varios famosos que serán parte.

Yanina Latorre compartió la lista de famosos que están en negociaciones para participar del ciclo que conduce Wanda Nara y hay varios nombres llamativos, incluso a dos ex Gran Hermano.

En Sálvese quien pueda , en América TV, Yanina Latorre reveló que la producción de Telefe tiene en mira a dos ex Gran Hermano , entre otros. "Ellos llaman en Masterchef cerrado al que firmó. La única real, pero real, que está cerrada es Julieta Poggio ", reveló la conductora.

"Segunda, que acá lo hablaron los chicos cuando yo no estaba, La Tora está avanzadísima", sumó la conductora. Además, nombró a uno de los grandes mencionados de Telefe , quien tomó mucha relevancia durante el Mundial 2026.

"Pablito Giralt está muy avanzado. Otra que buscaron es a Dalma Maradona", agregó. "A Dalma Maradona no le gusta cocinar, empezó a tomar clases en lo de Jordana. Está coqueteando con el tema, pero tiene un tema de fechas. Para el inicio de Masterchef, ella no estaría y podría sumarse después, cosa que a la producción de Masterchef no le encanta", reveló.

Una de las grandes sorpresas, y alguien que ha coqueteado varias veces con la posibilidad, es la incorporación del músico de RKT, L-Gante, ex Wanda Nara.

Por último, se incorporaría una figura proveniente de otro canal: "Y otra que está casi como Juli Poggio, que ya arregló todo el sueldo, condiciones, pero que todavía no puso el gancho, pero ya está, la señora Edith Hermida".