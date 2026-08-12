Quiénes son los exjugadores que volvieron a Gran Hermano

Un grupo de exparticipantes de la actual temporada volvió a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y Santiago del Moro informó cuál era la misión que tenían las nueve mujeres que siguen en el reality de Telefe con respecto a ellos.

Mientras que 17 exjugadores estuvieron presentes y Santiago del Moro les comunicó a Jennifer “Pincoya” Torres, Yanina Zilli, Luana Fernández, Yisela “Yipio” Pintos, Tamara Paganini, Sol Abraham, Charlotte Caniggia, Mariela Prieto y Alejandra Majluf que debían ir al SUM para sacar un número del bolillero para ponerse en orden.

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Los exparticipantes nominarán junto a la jugadora que los eligió, la participante oficial dará dos puntos a una compañera, mientras que la visita sumará un voto. Todos competirán por un viaje a Bariloche, premio que se llevará el último jugador en abandonar la casa.

Luana Fernández seleccionó a Danelik Galazán, preocupada por cómo ella podría tomárselo debido a que se pelearon días antes de que la tucumana sea eliminada.

Yipio eligió a Catalina “Titi” Tcherkaski, expresando mucha emoción por volverse a encontrar con ella dentro de la casa de Gran Hermano.

Pincoya invitó a Brian Sarmiento, así que la casa de Gran Hermano 2026 duró menos de 24 horas sin hombres. “Yo siempre lo quise a pesar de que peleamos a muerte”, declaró la chilena.

Sol Abraham eligió a Tomy Riguera, recordado por ser el primer eliminado de la historia de Gran Hermano a través de una placa planta.

Mariela Prieto seleccionó a Steffany “Campanita” Pereira, destacando que la vuelta de la paraguaya “le parece muy importante para el juego”.

Charlotte Caniggia se reencontró con Cola en Gran Hermano.

Charlotte Caniggia hizo que regresara su gran amigo Sebastián Cola, por mucho que le haya costado reconocerlo con el look que él eligió.

Tamara Paganini llamó al lomense Nazareno Pompei, con quien tuvo un amistoso vínculo en los días que compartieron en el reality.

Yanina Zilli tampoco tuvo sorpresas aunque le costó mucho elegir entre Franco Zunino y Martín Rodríguez. La exvedette finalmente se por el último. Alejandra Majluf tuvo la última elección y se inclinó por Jenny Mavinga.

Quedaron sin elegir Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Carla “Carlota” Bigliani, Juan Carlos “JC” López, Franco Zunino, Nenu López, Franco Poggio y La Maciel.