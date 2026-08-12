Helen Bernard Stilling volvió a poner a Lomas de Zamora en lo más alto

Helen Bernard Stilling continúa con los buenos resultados y sigue dando muestra de su gran proyección en el atletismo nacional. Y es que después de coronarse campeona en el Nacional U23 , ahora lo hizo en el de mayores con otra actuación sobresaliente.

La atleta que integra el equipo del Municipio de Lomas de Zamora y además forma parte de la Selección Argentina marcó el ritmo de la carrera desde los primeros metros y ganó la final con autoridad para quedarse con la medalla de oro, como había hecho semanas atrás en su categoría.

En la pista del Estadio Municipal de Rosario , Helen marcó un tiempo de 13.73 en la final y le sacó una diferencia considerable a sus competidoras más próximas, que fueron Paloma Freito (cronometró 14.54) y Paula Leiva (14.66), para subirse a lo más alto de podio y confirmar su buen presente en la antesala de los Juegos Suramericanos que se disputarán en Santa Fe durante septiembre.

La destacada participación de la deportista local no terminó ahí. Y es que además del logro obtenido en su principal prueba, la representante de Lomas de Zamora también festejó en la posta 4x100 femenina al obtener el primer puesto como parte del equipo de la Federación Atlética Metropolitana (FAM).

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Helen Bernard Stilling sigue en pleno ascenso

Con esta actuación en Rosario, Helen Bernard Stilling se afianza como una especialista nacional en las pruebas con vallas, ya que se coronó campeona nacional por tercer año consecutivo. Ya lo había logrado en 2024 y 2025.

"Todo esto es muy valioso para seguir potenciando nuestro trabajo y demostrar que Lomas tiene todo para desarrollar y alcanzar el alto rendimiento. Helen es una atleta formada desde la base de nuestra escuelita de atletismo y gracias al apoyo del Municipio podemos desenvolvernos con infraestructura, materiales y un seguimiento permanente. Esto es fundamental para seguir avanzando en este deporte", remarcó la entrenadora Marina Fernández en diálogo con La Unión.

Cómo le fue a los otros representantes de Lomas de Zamora

Además de Helen Bernard Stilling, la delegación de Lomas contó con otros atletas que compitieron entre los mejores del país, quienes fueron seleccionados por la FAM gracias a sus buenos resultados: Tomás Ballarini, Zahir Sadauskas y Violeta Aranda.

Ballarini participó en la prueba de 400 metros con vallas y fue finalista (terminó en el 8º puesto), mientras que Sadauskas compitió en y culminó quinto en su serie. Aranda, por su parte, comenzó la prueba de heptatlón, pero tuvo que abandonar la prueba por lesión.