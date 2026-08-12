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12 de agosto de 2026
Emprendedores.

Tras 15 años de trabajo artesanal en Banfield, lanzaron su línea comercial de alfajores

La marca de Banfield, nacida como un emprendimiento familiar, comenzó a producir sus alfajores en una fábrica de la región para expandirse en el mercado.

La marca de Banfield, nacida como un emprendimiento familiar.

La marca de Banfield, nacida como un emprendimiento familiar.

Después de más de 15 años elaborando alfajores de manera artesanal, el emprendimiento Biscotto, nacido en Banfield, lanzó su nueva línea comercial de alfajores, cuya producción se realiza íntegramente en una fábrica de la región, con el objetivo de expandirse a nuevos mercados sin resignar la receta que la convirtió en un clásico entre sus primeros clientes.

"Banfield es una ciudad que como marca nos vio crecer. Quisimos mantenernos en el Conurbano para seguir trabajando con nuestros clientes y proveedores habituales, además de que somos de la zona y tanto a Banfield como a Escalada les entregamos nuestro corazón y ahora también nuestro proyecto", contaron desde Biscotto.

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La decisión de ampliar la producción surgió de la necesidad de superar los límites propios de la fabricación artesanal: "La producción artesanal nos ponía un techo que vimos que con una producción masiva podíamos romper. Queríamos llegar a más puntos de venta y a más familias".

Cristián, Natalia y y Jhonatan son familia y forman parte del emprendimiento.

Cristián, Natalia y y Jhonatan son familia y forman parte del emprendimiento.

El desafío de crecer sin perder la esencia

El salto hacia una línea comercial implicó meses de planificación y numerosos desafíos como la compra de maquinaria, la incorporación de personal y la búsqueda de un espacio adecuado fueron algunos de los puntos que debieron resolver antes de concretar el proyecto. Finalmente, encontraron una fábrica en Banfield que les permitió mantener intacta la receta original mientras optimizaban los procesos productivos. "Nuestra receta está especialmente cuidada para conservar el sabor original. Además, utilizamos materia prima de primera marca y priorizamos la seguridad en cada fabricación", destacaron.

La historia comenzó gracias a Cristian, apasionado por la cocina, quien empezó elaborando alfajores en su casa, preparaba, bañaba en chocolate y envolvía cada unidad. Con el paso del tiempo, sus primos Natalia y Jhonatan se sumaron al proyecto convencidos de que un producto con esa calidad merecía llegar a un público mucho más amplio.

Un clásico argentino con sello banfileño

La nueva línea comercial comenzó con un solo producto: el clásico alfajor de dulce de leche con cobertura de chocolate, elaborado con materias primas de primera calidad. El próximo objetivo ya está definido: lanzar una línea de mini alfajores pensada para compartir en reuniones familiares y con amigos. Mientras tanto, la marca continúa ampliando su presencia en comercios de Banfield y distintas localidades de la zona sur.

"El barrio ya nos empieza a conocer y cada día llegamos a más puntos de venta para alcanzar todos los barrios de Banfield y alrededores. Nuestro sueño es tener una cafetería propia donde podamos vender todos nuestros productos", concluyen.

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