Desde Fiorito, clasificó al Mundial de Kickboxing y busca apoyo para representar al país

Con apenas 18 años, Dylan Medina , vecino de Fiorito , logró uno de los mayores sueños de su carrera deportiva: clasificarse al Campeonato Mundial de WKF 2026 que se disputará en Colombia. Lo consiguió en su primera participación en un Campeonato Nacional y ahora trabaja para reunir los fondos que le permitan viajar y representar al país.

"Haber clasificado al Mundial para mí lo es todo. Jamás pensé llegar a ese punto, y menos siendo la primera vez que me anotaba a un Nacional. Siempre fue un sueño poder competir a ese nivel", expresó en dialogo con Diario La Unión. Durante el Nacional disputó 13 combates en una sola jornada, de los cuales ganó 12 y perdió solo uno en semifinales de la modalidad Low Kick. Su desempeño le permitió consagrarse campeón en Kick Light y Light Contact , resultados que le dieron el pasaje al certamen internacional.

Mucho más que fútbol. El rol social de Los Gauchitos de Fiorito, el club donde jugó Medina

Para llegar preparado, Dylan explicó que sumó la mayor cantidad de peleas posibles antes del torneo. "Sabía que el evento era muy exigente porque todas las peleas se hacían el mismo día, así que busqué llegar con la mayor experiencia posible", señaló. Competir en un Mundial representa un desafío enorme, "voy a enfrentar a los mejores representantes de cada país. El nivel es muy alto porque participan profesionales, semiprofesionales y amateurs muy avanzados", afirmó.

Ahora, el principal obstáculo está fuera del ring, Dylan necesita reunir alrededor de US$2.000 para cubrir pasajes, estadía, inscripción, alimentación e indumentaria. "Ese monto es solamente para mi viaje. Mi profesor también debería viajar, pero por ahora estamos haciendo todo lo posible para que al menos yo pueda viajar", explicó.

Su historia con los deportes de combate comenzó desde muy pequeño. A los 3 o 4 años practicó taekwondo durante un año. Más tarde, inspirado por sus padres, que entrenaban kickboxing, empezó a practicar esa disciplina a los 8 años. Aunque durante varios años entrenó de manera recreativa, con etapas en las que dejaba y retomaba la actividad, la pandemia interrumpió nuevamente su crecimiento deportivo. Al finalizar ese período llegó al Team Chacal, recomendado por un amigo de su padre, y desde entonces no dejó de entrenar.

El joven de Fiorito que clasificó al Mundial de Kickboxing y busca apoyo para representar al país.

La búsqueda de sponsors para viajar a Colombia

Para alcanzar ese objetivo decidió salir en busca de sponsors: "Siento que es la forma más responsable y profesional de afrontar este desafío. No me gusta la idea de recibir todo de arriba o simplemente pedir dinero sin ofrecer nada a cambio. Creo que cuando alguien decide apoyar un proyecto tan importante como representar a Argentina en un Mundial, también merece recibir algo por esa confianza".

Como contraprestación, ofrece difundir las marcas en sus redes sociales, colocar los logos en su indumentaria de entrenamiento y competencia, mencionarlas en entrevistas y publicaciones relacionadas con el Mundial y representar ese acompañamiento en una competencia internacional. "Quiero que cada sponsor sienta que forma parte de este sueño y de este logro, porque sin ese acompañamiento sería mucho más difícil poder cumplir este objetivo", enfatizó:

Un sueño que necesita apoyo

Mientras tanto, junto a su familia y su equipo continúa organizando distintas actividades para recaudar fondos. Con su mamá vende bizcochuelos y, junto a su profesora Lorena y sus compañeros del Team Chacal, van a hacer "un evento a beneficio para recaudar lo máximo posible".

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo convirtiéndose en sponsors, comprando los productos que venden o difundiendo su historia para que llegue a más personas y empresas. Los interesados en colaborar o contactarse con Dylan pueden hacerlo al teléfono 11 3109-2524 o a través de su cuenta de Instagram @dylann__2519.

"Cada ayuda, por más pequeña que parezca, me acerca un poco más al sueño de representar a Argentina en el Campeonato Mundial de WKF 2026 en Colombia. Estoy muy agradecido con todas las personas que ya me están acompañando y espero poder devolverles ese apoyo dejando todo arriba del ring y representando a mi país de la mejor manera posible", concluyó.