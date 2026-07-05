a Fundación Che Pibe de Fiorito realizará un festival cultural para salvar el histórico "Che Bondi"

El "Che Bondi" es más que un colectivo para la Fundación Che Pibe : durante años permitió que cientos de chicos y chicas de Fiorito conocieran el mar. Hoy, ante las dificultades para mantenerlo en funcionamiento, la organización realizará este domingo 5 de julio un festival solidario para recaudar fondos y reparar el histórico micro de larga distancia.

En la previa del evento, la fundación difundió un video en sus redes sociales bajo el título "La historia de nuestro querido Che Bondi", donde reconstruye el recorrido de un vehículo que se transformó en un símbolo de la organización popular. "El bondi forjó parte de nuestra identidad. En 1991 compramos el 1114 y arrancó el recorrido, hasta que en 2006 apareció el de larga distancia con la plata de la Noche del 10. A ese lo llamaron Che Bondi", relata la voz en off.

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La publicación también resume el significado que tuvo el micro para varias generaciones: "En él se subieron militantes, organizaciones y pibis para ser parte de encuentros, conocer la Argentina y luchar por nuestros derechos. El Che Bondi le dio la posibilidad a pibis de conocer el mar y viajar sin ningún costo". "Lo fuimos renovando y tenerlo en marcha nos cuesta mucho. Por eso este 5 de julio nos subimos al Che Bondi para seguir haciendo camino, uniendo luchas, con nuestras niñeces, construyendo destino", concluye el mensaje.

La Fundación Che Pibe de Fiorito realizará un festival cultural para salvar el histórico "Che Bondi".

"Fue una herramienta de lucha que nos lleva de campamento con pibes y jóvenes, a las marchas de los Chicos del Pueblo, a los territorios de Cultura Viva Comunitaria, a los Encuentros Plurinacionales y a viajes de ayuda humanitaria, acompañando comunidades que pelean por la tierra, el agua y la vida misma", expresan.

El "Che Bondi" es más que un colectivo para la Fundación Che Pibe de Fiorito.

El festival incluirá música, circo y actividades infantiles en Fiorito

La jornada solidaria se desarrollará entre las 15 y las 21 en el Polo de Cultura Emergente Tacheles, ubicado en Alsina 1475, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ingreso será mediante un bono contribución de $5.000 cuya recaudación será destinada íntegramente al mantenimiento del colectivo.

Durante toda la tarde habrá música en vivo, espectáculos de danza, poesía, actividades para las infancias y propuestas artísticas pensadas para toda la familia. En el escenario principal se presentarán Rayo + RAP + Leles, La Chilinga, Les Neris, Ezequiel Jusid y La Rebelión Acústica, Arco Iris, El Seco junto al Ballet de Folclore y cerrará la banda Peces de Ciudad. Además, habrá intervenciones de poesía y danzas caporales.

En paralelo funcionará un espacio infantil con proyección de cortometrajes, espectáculos circenses, funciones de títeres, narración de cuentos, maquillaje artístico, burbujas e intervenciones recreativas.

La jornada solidaria se desarrollará entre las 15 y las 21 en el Polo de Cultura Emergente Tacheles, ubicado en Alsina 1475, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ingreso será mediante un bono contribución de $5.000 cuya recaudación será destinada íntegramente al mantenimiento del colectivo.

El primer colectivo de la Fundación Che Pibe de Fiorito, un colectivo Mercedes-Benz 1114.

Cómo colaborar con la fundación

Quienes no puedan asistir al festival también podrán realizar aportes económicos mediante transferencia bancaria al alias CHE.BONDI.AGUAVIDA. Desde la Fundación Che Pibe invitaron a vecinos, comerciantes y organizaciones a colaborar para que el Che Bondi continúe siendo "una herramienta de lucha" y siga acercando oportunidades a las infancias y juventudes de Fiorito.

Bajo la consigna "Nuestra historia, nuestra lucha", la organización busca que el histórico colectivo vuelva a ponerse en marcha para seguir construyendo nuevos viajes, nuevas experiencias y nuevos derechos. "Con ternura venceremos", cierra la convocatoria.