Pedirán la liberación del colectivero detenido por homicidio en Villa Fiorito

El caso es investigado por la UFI 7 de Lomas de Zamora.

La defensa del colectivero detenido por atropellar y matar a un delincuente en Villa Fiorito presentará en las próximas horas un pedido para que recupere la libertad y revertir la imputación por "homicidio simple" impulsada por la fiscalía, al sostener que la calificación legal no se corresponde con lo ocurrido.

Según pudo averiguar La Unión , el planteo será presentado ante el Juzgado de Garantías interviniente, luego de que el fiscal Nicolás Espejo ordenara la detención del conductor tras tomarle declaración indagatoria.

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El chofer fue citado a los Tribunales de Lomas de Zamora , donde decidió no prestar declaración por recomendación de su abogado. Tras esa audiencia, el representante del Ministerio Público consideró que las pruebas reunidas hasta el momento permiten sostener que el conductor actuó de manera intencional al embestir al ladrón cuando este ya escapaba del lugar.

Para la fiscalía, el hecho no puede ser considerado un accidente de tránsito. Sin embargo, la estrategia de la defensa apunta a desvirtuar esa hipótesis y obtener la libertad del imputado mientras continúa el proceso judicial.

El tragico hecho ocurrió en Villa Fiorito.

Robo y muerte en Villa Fiorito

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el martes pasado, cuando un joven delincuente robó las pertencias del colectivero. Tras cometer el robo, descendió de la unidad e intentó escapar corriendo.

Varios testigos aseguraron que, en ese momento, el conductor aceleró la marcha y lo atropelló, arrastrándolo varios metros hasta la esquina de Murature e Islandia, donde el delincuente murió prácticamente en el acto.

Fuentes oficiales consultadas por La Unión confirmaron que el delincuente fallecido era un reincidente, con varios antecedentes penales y una condena previa cumplida en prisión. Sin embargo, ese historial no modifica la investigación sobre la actuación del colectivero, cuyo accionar será analizado exclusivamente en función de las circunstancias del hecho.