Ante los bajos niveles de Lautaro y Julián, ¿puede meterse José López en el equipo?

José Manuel López tuvo su debut en el Mundial en el triunfo ante Jordania.

La Selección Argentina sufrió más de la cuenta para vencer a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 y nuevamente los referentes de área del equipo, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, volvieron a quedar en deuda. Ante esto, ¿José Manuel López, el hombre surgido en Lanús, se puede meter en la pelea por ser el "9" de Argentina?

El delantero criado en la cantera granate es el tercer delantero centro del plantel, algunos escalones por debajo de los dos campeones del mundo, pero la floja producción de ambos en lo que va de la Copa de Mundo podría abrirle una chance. Sus números en el año, por lo pronto, lo avalan: el atacante de Palmeiras disputó 35 partidos, marcó 14 goles y brindó 10 asistencias.

Hasta el momento, López tuvo muy pocos minutos en lo que va del Mundial. No participó en los primeros dos partidos (los triunfos por 3 a 0 ante Argentina y el 2 a 0 ante Austria) y disputó apenas 8 minutos en la victoria por 3 a 1 ante Jordania por la última fecha del grupo J. En tanto, en el primer "mata a mata", que fue el viernes ante la complicada selección de Cabo Verde, el "Flaco" miró los 120 minutos en el banco de suplentes.

Martínez y Álvarez, a pesar de no mostrar buenas producciones en los partidos jugadas, se mantendrán como las principales opciones en el ataque de cara al encuentro del martes, desde las 13, ante Egipto, y Lionel Scaloni utilizará los últimos entrenamientos para definir quién será el socio de Lionel Messi, de excelente Copa del Mundo hasta el momento. López, por su parte, seguirá esperando su chance en el banco de suplentes.

La pelea por ser el socio de Messi en la Selección Argentina Por la lesión con la que llegó Julián a la cita máxima, Lautaro le sacó una ventaja durante la preparación y arrancó como el "9" titular. Sin embargo, el capitán del Inter de Milan no logró sobresalir en los cuatro partidos que disputó, con tan solo un -de penal- en el triunfo ante Jordania. La paridad que existe en esta lucha no termina de consolidar a ninguno de los dos. Martínez, que siempre arrancó de titular, nunca completó los 90 minutos en esta edición y en tres de los cuatros fue reemplazado por el atacante del Atlético de Madrid, que tampoco deslumbró cuando le tocó entrar, dejando en claro que todavía le falta agarrar ritmo de competencias tras recuperarse de su lesión. En medio de este contexto, el correntino surgido de Lanús, uno de los últimos en ganarse un lugar en la lista de los 26 convocados, espera su oportunidad para tener más protagonista en la Selección Argentina.

Compartí esta nota en redes sociales:







