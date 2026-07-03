Egipto le ganó por penales a Australia y será el rival de la Selección Argentina en octavos de final

Egipto le ganó en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, tras igualar 1 a 1 en el partido, y se metió por primera vez en su historia en los octavos de final del Mundial 2026. Espero por la Selección Argentina o Cabo Verde.
Egipto hizo historia, eliminó a Australia en los penales y será el rival de la Selección Argentina el próximo miércoles en Atlanta por los octavos de final del Mundial.
Egipto le ganó en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, tras igualar 1 a 1 en el partido, y se metió por primera vez en su historia en los octavos de final del Mundial 2026. Espero por la Selección Argentina o Cabo Verde.
Los penales de Egipto los convirtieron Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para darle el histórico pase a octavos de final.
En los 120 minutos reglamentarios, Emam Ashour a los 13 minutos del primer tiempo había puesto en ventaja a Egipto pero Mohamed Hany en contra a los 10 del complemento le dio el empate definitivo a Australia.