Egipto le ganó por penales a Australia y será el rival de la Selección Argentina en octavos de final

Egipto derrotó a Australia por penales y espera por la Argentina o Cabo Verde.

Egipto le ganó en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, tras igualar 1 a 1 en el partido, y se metió por primera vez en su historia en los octavos de final del Mundial 2026. Espero por la Selección Argentina o Cabo Verde.

Los penales de Egipto los convirtieron Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para darle el histórico pase a octavos de final.

En los 120 minutos reglamentarios, Emam Ashour a los 13 minutos del primer tiempo había puesto en ventaja a Egipto pero Mohamed Hany en contra a los 10 del complemento le dio el empate definitivo a Australia.

LA LEYENDA DE EGIPTO, EMOCIONADA: Mohamed Salah no contuvo las lágrimas tras la clasificación a 8vos de final de la Copa del Mundo.



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