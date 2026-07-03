sábado 04 de julio de 2026
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3 de julio de 2026
Para el infarto.

Egipto le ganó por penales a Australia y será el rival de la Selección Argentina en octavos de final

Egipto hizo historia, eliminó a Australia en los penales y será el rival de la Selección Argentina el próximo miércoles en Atlanta por los octavos de final del Mundial.

Egipto derrotó a Australia por penales y espera por la Argentina o Cabo Verde.&nbsp;

Egipto derrotó a Australia por penales y espera por la Argentina o Cabo Verde. 

Egipto le ganó en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, tras igualar 1 a 1 en el partido, y se metió por primera vez en su historia en los octavos de final del Mundial 2026. Espero por la Selección Argentina o Cabo Verde.

Los penales de Egipto los convirtieron Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para darle el histórico pase a octavos de final.

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