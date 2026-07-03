sábado 04 de julio de 2026
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3 de julio de 2026
Plaza Roberto Sánchez.

Realizan un nuevo Mercado Consciente en Banfield: una invitación a consumir de forma responsable

Este fin de semana habrá una nueva edición de la propuesta que reúne a productores locales, artistas y vecinos.

Los vecinos podrán visitarlo el sábado y domingo, de 10 a 18.

Los vecinos podrán visitarlo el sábado y domingo, de 10 a 18.

El sábado y domingo, de 10 a 18, en la renovada Plaza Roberto Sánchez de las calles Alem y Darragueira habrá puestos de alimentos frescos y envasados, productos agroecológicos, opciones veganas y vegetarianas, panificados, cosmética natural, artículos de limpieza biodegradables, botánica, artesanías, accesorios, cerámicas, decoración, tejidos e indumentaria. También sumarán opciones gastronómicas para los que tengan ganas de desayunar, almorzar o merendar.

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Cada stand es atendido por productores locales autogestivos.

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Durante el evento realizarán actividades y espectáculos gratuitos. El sábado, a las 14.30, darán una charla sobre yerba mate con Elizabeth Wilson. Mientras que a las 15.30 llegará un show de literatura y música para las infancias a cargo de Cuentos Cleta. Por su parte, la agrupación Q'inti Folklore va a tocar a las 16.30 su repertorio de canciones populares y tradicionales.

El domingo, en el horario de 13 a 18, ofrecerán sesiones de tarot para los vecinos. A las 14.30 habrá una charla pensada para emprendedores y profesionales que buscan organizar mejor su trabajo y optimizar tiempos. Niños y niñas podrán participar de una clase de yoga que comenzará a las 15.30 y el cierre musical será a las 16.30 junto al Dúo Santor (piano y bandoneón).

Una feria autogestiva con 9 años de historia en Banfield

Declarado de Interés Municipal y Provincial por su contribución a la producción local sustentable y al cuidado del ambiente, el Mercado Consciente de Productores lleva 9 años de historia en Banfield.

Cada stand es atendido por productores locales autogestivos que promueven el cuidado de la salud a través de productos orgánicos y/o agroecológicos de elaboración artesanal.

Como en cada edición, todas las personas que hagan sus compras este fin de semana en el mercado recibirán un número para participar de sorteos con premios.

La sede del Mercado Consciente es la emblemática plaza de Sandro.

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