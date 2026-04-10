viernes 10 de abril de 2026
Escribinos
10 de abril de 2026
Alem y Darragueira.

Festejan en Banfield los 9 años del Mercado Consciente de Productores

Este sábado y domingo habrá una edición especial en la Plaza Roberto Sánchez con feria, música, talleres y sorteos.

Un lindo plan para disfrutar del finde en Banfield.

Un lindo plan para disfrutar del finde en Banfield.

El Mercado Consciente de Productores festeja su cumpleaños este fin de semana en la Plaza Roberto Sánchez de Banfield con su feria saludable, shows de música, talleres y sorteos.

Lee además
Chirstian Paladino buscará abrir un nuevo estudio en Banfield para seguir expandiendo su marca.
Orgullo local.

De Banfield al mundo: comenzó con un estudio casero y hoy trabaja en proyectos internacionales
La entrada es libre y gratuita.
Este sábado.

CircoTEAndo vuelve a Banfield con una jornada de inclusión y concientización

El sábado y domingo, de 10 a 18, en la plaza de las calles Alem y Darragueira habrá puestos de alimentos frescos y envasados, productos agroecológicos, opciones veganas y vegetarianas, panificados, cosmética natural, artículos de limpieza biodegradables, botánica, artesanías, accesorios, cerámicas, decoración, tejidos e indumentaria. También sumarán opciones gastronómicas para los que tengan ganas de desayunar, almorzar y merendar.

mercado consciente aniversario1
Emprendedores vender&aacute;n productos agroecol&oacute;gicos.

Emprendedores venderán productos agroecológicos.

Además, durante los festejos del aniversario realizarán actividades y espectáculos gratuitos. El sábado, desde las 14.30, la Secretaría de Ambiente del Municipio dará un taller sobre huerta. Mientras que a las 15.30 llegará el show de circo, teatro y humor con Lucrecia Vichenza y Mala Madre. Por su parte, el Dúo Ceiba se presentará a las 16.30 con un repertorio de folklore.

El domingo, a las 14.30, el artista Manuel Maceiras regalará un viaje sonoro al ritmo de la flauta, cuenco y handpan. Después vendrá El Payaso Rulito a las 15.30 con toda su alegría. Y el cierre musical, a las 16.30, estará a cargo de la reconocida artista callejera Dina Indarte.

Tanto el sábado como el domingo, de 10 a 18, ofrecerán un espacio de tarot. A su vez, todas las personas que hagan compras en el mercado recibirán un número para participar de sorteos con premios y dos ordenes de compra por $50 mil.

Una feria saludable que ya es un clásico en Banfield

Declarado de Interés Municipal y Provincial por su contribución a la producción local sustentable y al cuidado del ambiente, el Mercado Consciente está festejando sus 9 años de historia en Banfield.

De Fruta Madre es un emprendimiento que elabora productos orgánicos. "Arrancamos hace 10 años haciendo mermeladas para solventar un viaje. Desde ahí siguió la producción a la que se incorporaron los vinagres y cambiamos la mermelada por fruta untable, que es el mismo concepto de una mermelada pero se elabora con menos azúcar y todo de forma orgánica", expresó Esteban, uno de los fundadores de la feria.

Temas
Seguí leyendo

De Banfield al mundo: comenzó con un estudio casero y hoy trabaja en proyectos internacionales

CircoTEAndo vuelve a Banfield con una jornada de inclusión y concientización

Turdera tendrá su encuentro de mujeres con música, feria y charlas

Martín Catoira muestra sus canciones en formato acústico en Banfield

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Con toda la actitud. Una chica sorprendió al bailarín de la calle de Temperley. 
En la estación de tren.

El video viral del "bailarín de Temperley" y una chica en la estación

Las más leídas

Te Puede Interesar

Un lindo plan para disfrutar del finde en Banfield.
Alem y Darragueira.

Festejan en Banfield los 9 años del Mercado Consciente de Productores