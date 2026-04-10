Festejan en Banfield los 9 años del Mercado Consciente de Productores

El Mercado Consciente de Productores festeja su cumpleaños este fin de semana en la Plaza Roberto Sánchez de Banfield con su feria saludable, shows de música , talleres y sorteos .

Hace 9 años que emprendedores autogestivos organizan encuentros para promover el consumo responsable y cuentan con el acompañamiento de muchos vecinos y familias que participan en cada edición donde el arte y la cultura también tienen un lugar importante.

El sábado y domingo, de 10 a 18, en la plaza de las calles Alem y Darragueira habrá puestos de alimentos frescos y envasados, productos agroecológicos, opciones veganas y vegetarianas, panificados, cosmética natural, artículos de limpieza biodegradables, botánica, artesanías, accesorios, cerámicas, decoración, tejidos e indumentaria. También sumarán opciones gastronómicas para los que tengan ganas de desayunar, almorzar y merendar.

Además, durante los festejos del aniversario realizarán actividades y espectáculos gratuitos . El sábado, desde las 14.30, la Secretaría de Ambiente del Municipio dará un taller sobre huerta. Mientras que a las 15.30 llegará el show de circo, teatro y humor con Lucrecia Vichenza y Mala Madre. Por su parte, el Dúo Ceiba se presentará a las 16.30 con un repertorio de folklore.

El domingo, a las 14.30, el artista Manuel Maceiras regalará un viaje sonoro al ritmo de la flauta, cuenco y handpan. Después vendrá El Payaso Rulito a las 15.30 con toda su alegría. Y el cierre musical, a las 16.30, estará a cargo de la reconocida artista callejera Dina Indarte.

Tanto el sábado como el domingo, de 10 a 18, ofrecerán un espacio de tarot. A su vez, todas las personas que hagan compras en el mercado recibirán un número para participar de sorteos con premios y dos ordenes de compra por $50 mil.

Una feria saludable que ya es un clásico en Banfield

Declarado de Interés Municipal y Provincial por su contribución a la producción local sustentable y al cuidado del ambiente, el Mercado Consciente está festejando sus 9 años de historia en Banfield.

De Fruta Madre es un emprendimiento que elabora productos orgánicos. "Arrancamos hace 10 años haciendo mermeladas para solventar un viaje. Desde ahí siguió la producción a la que se incorporaron los vinagres y cambiamos la mermelada por fruta untable, que es el mismo concepto de una mermelada pero se elabora con menos azúcar y todo de forma orgánica", expresó Esteban, uno de los fundadores de la feria.