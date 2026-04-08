miércoles 08 de abril de 2026
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8 de abril de 2026
El sábado 11 de abril.

CircoTEAndo vuelve a Banfield con una jornada de inclusión y concientización

El evento, organizado por Familia TEA Abril de Banfield, tendrá actividades culturales, espacios sensoriales y shows para la familia. La entrada es gratuita.

La entrada es libre y gratuita.

La entrada es libre y gratuita.

En el marco del Día Mundial del Autismo, Familia TEA Abril de Banfield organizará, por segundo año consecutivo, un evento integral llamado CircoTEAndo donde, además de concientizar, se llevarán a cabo distintas actividades culturales en comunidad. La jornada se hará este sábado 11 de abril: la entrada es libre y gratuita.

Cristian Velasco, acompañante terapéutico e integrante de Familia TEA Abril, charló con este medio y detalló que el evento se realizará de 14 a 17 en la Plaza del Campeón de Banfield, espacio público situado en la intersección de las calles Vergara y Maipú.

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CircoTEAndo contará con cuatro zonas visiblemente marcadas, todas ellas para ser disfrutadas por los vecinos: la primera tendrá juegos, la segunda ofrecerá actividades de arte, la tercera está pensada para poner a disposición un sector sensorial para estimular los sentidos y la cuarta será un espacio ligado a disciplinas circenses. Todo estará a cargo de consultorios, centros e instituciones que trabajan con la discapacidad y que siempre colaboran con Familia TEA Abril.

“Como si fuera poco, armaremos un escenario con música, zumba y shows para toda la familia. Les pedimos a los vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos que asistan con una prenda azul, que es el color referencial del autismo, y con muchas ganas de pasarla bien”, dijo Cristian, muy entusiasmado y comprometido con la organización del evento.

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El evento se hará en la Plaza del Campeón de Banfield y es apto para toda la familia.

El evento se hará en la Plaza del Campeón de Banfield y es apto para toda la familia.

Como si fuera poco, armaremos un escenario con música, zumba y shows para toda la familia. Les pedimos a los vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos que asistan con una prenda azul, que es el color referencial del autismo, y con muchas ganas de pasarla bien Como si fuera poco, armaremos un escenario con música, zumba y shows para toda la familia. Les pedimos a los vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos que asistan con una prenda azul, que es el color referencial del autismo, y con muchas ganas de pasarla bien

Además, durante el transcurso del evento los integrantes de Familia TEA Abril estarán recibiendo donaciones de alimentos no perecederos. Todo lo recaudado será entregado al Hogar Pereyra de Banfield, institución que funciona como un espacio de contención, abrigo y cuidado integral para bebés, niños y niñas de 0 a 12 años que sufrieron situaciones de vulnerabilidad familiar y/o social.

De esta manera, CircoTEAndo se presenta como una oportunidad para disfrutar de una jornada en familia, pero también para ser más empáticos e inclusivos con las personas que padecen el trastorno del espectro autista u otra discapacidad. La iniciativa buscará seguir construyendo conciencia y redes de acompañamiento en el corazón de Banfield.

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Familia TEA Abril continúa trabajando arduamente por la inclusión.

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